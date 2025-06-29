Bir süredir kanser tedavisi gören spor spikeri Sabri Ugan, 62 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Akciğer kanseri olan Ugan, hastalığın ilerlemesinden kaynaklı bir süredir hastanede tedavi altındaydı. Son günlerinde entübe edilen Ugan, bugün yaşamını yitirdi.

Spor camiası, Ugan için başsağlığı diledi.

Galatasaray: "Bir jenerasyonun hafızasından asla silinmeyecek "Ne büyüksün Hagi, ne büyüksün!" sesinin sahibi; Bilbao, Monaco, Liverpool gibi birçok tarihi Avrupa zaferimizin parçası oldun.

Bugün aramızdan ayrıldın ama hatıran Galatasaray taraftarının kalbinde her zaman yaşayacak.

Avrupa maçlarımızın unutulmaz spikeri, spor medyasının kıymetli ismi Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."

Beşiktaş: "Radyo ve televizyonun unutulmaz sesi, efsane spor spikeri Sabri Ugan'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

Fenerbahçe: "Spor medyasının usta ismi, unutulmaz sesi Sabri Ugan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."