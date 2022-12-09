İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2022 Cuma / 16 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6443
  • EURO
    19,6778
  • ALTIN
    1078.42
  • BIST100
    5005.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Spor Toto 1. Lig'de 18 ve 19. haftanın maç programı belli oldu
Spor

Spor Toto 1. Lig'de 18 ve 19. haftanın maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig'in 18 ve 19. hafta maçlarının programını açıkladı.

AA9 Aralık 2022 Cuma 21:37 - Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig'de 18 ve 19. haftanın maç programı belli oldu
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'de 18 ve 19. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18 ve 19. hafta maçlarının programı şöyle:

18. HAFTA

16 Aralık Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

17 Aralık Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Yılport Samsunspor (Bodrum İlçe)

13.30 Manisa FK-Tuzlaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Malatya)

16.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Eyüpspor-Dyorex Boluspor (Eyüp)

18 Aralık Pazar:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Pendikspor (Bandırma 7 Eylül)

13.30 Erzurumspor FK-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)

19 Aralık Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Adana)

19. HAFTA

24 Aralık Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Altaş Denizlispor-Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Pendikspor-Manisa FK (Pendik)

25 Aralık Pazar:

13.30 Dyorex Boluspor-Erzurumspor FK (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)

16.00 Gençlerbirliği-Beyçimento Bandırmaspor (Eryaman)

19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Yeni Samsun 19 Mayıs)

26 Aralık Pazartesi:

17.00 Altınordu-Çaykur Rizespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.00 Göztepe-Bodrumspor (Gürsel Aksel)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.