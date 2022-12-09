Spor Toto 1. Lig'de 18 ve 19. haftanın maç programı belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 18 ve 19. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18 ve 19. hafta maçlarının programı şöyle:

18. HAFTA



16 Aralık Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

17 Aralık Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Yılport Samsunspor (Bodrum İlçe)

13.30 Manisa FK-Tuzlaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Malatya)

16.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Eyüpspor-Dyorex Boluspor (Eyüp)

18 Aralık Pazar:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Pendikspor (Bandırma 7 Eylül)

13.30 Erzurumspor FK-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)

19 Aralık Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Adana)

19. HAFTA



24 Aralık Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Altaş Denizlispor-Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Pendikspor-Manisa FK (Pendik)

25 Aralık Pazar:

13.30 Dyorex Boluspor-Erzurumspor FK (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)

16.00 Gençlerbirliği-Beyçimento Bandırmaspor (Eryaman)

19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Yeni Samsun 19 Mayıs)

26 Aralık Pazartesi:

17.00 Altınordu-Çaykur Rizespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.00 Göztepe-Bodrumspor (Gürsel Aksel)