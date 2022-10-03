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Spor

Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta sona erdi

Spor Toto 1. Lig'in 7. hafta mücadelesi Erzurumspor FK'nın Denizlispor'u 1-0 yendiği maçla sona erdi. İşte haftanın ardından alınan sonuçlar, puan tablosunda son durum ve gelecek haftanın maç programı...

AA3 Ekim 2022 Pazartesi 23:23 - Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta sona erdi
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Spor Toto 1. Lig'in 7. haftası, oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.

Haftanın son maçında Erzurumspor FK, sahasında Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi.

Ligde 7. hafta maçlarının ardından 14 puana ulaşan Ankara Keçiörengücü averajla liderliğe yükseldi. Aynı puana sahip Eyüpspor ise ikinci sırada yer aldı.

SONUÇLAR

Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Pendikspor-Göztepe: 3-0

Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor: 3-1

Altay-Eyüpspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Bodrumspor: 2-0

Manisa FK-Adanaspor: 3-2

Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: 0-0

Boluspor-Tuzlaspor: 0-0

Altınordu-Ankara Ankara Keçiörengücü: 1-4

Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor: 1-0

PUAN DURUMU

Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ74211611514
2.EYÜPSPOR7421107314
3.SAKARYASPOR7403128412
4.PENDİKSPOR733184412
5.BODRUMSPOR73221310311
6.MANİSA FK6321108211
7.BOLUSPOR632153211
8.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR632187111
9.YILPORT SAMSUNSPOR724197210
10.ÇAYKUR RİZESPOR62318449
11.TUZLASPOR72328809
12.GÖZTEPE722347-38
13.ADANASPOR7142101007
14.GENÇLERBİRLİĞİ6132910-16
15.ERZURUMSPOR FK6132710-36
16.ALTAY713347-36
17.ALTINORDU6033612-63
18.YENİ MALATYASPOR7034716-93
19.ALTAŞ DENİZLİSPOR7025510-52

8. HAFTA

Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

7 Ekim Cuma:

20.00 Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Adana)

8 Ekim Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

13.30 Bodrumspor-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)

19.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

9 Ekim Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK (Yeni Malatya)

19.00 Altaş Denizlispor-Pendikspor (Denizli Atatürk)

10 Ekim Pazartesi:

20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)

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