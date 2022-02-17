Spor Toto 1. Lig'de görünüm ve gelecek haftanın maç takvimi

Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 25. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü averajla liderliğini sürdürdü.
MKE Ankaragücü lider olduktan sonra oynadığı 2 maçta da puan kaybederek önemli bir avantajı kaybederken, Adanaspor'u 2-1 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor, başkent temsilcisi ile puanları eşitledi.
Ligde zor zamanlar geçiren ve küme düşme tehlikesi yaşayan Bursaspor, 9 kişi kalan Tuzlaspor'a 1-0 yenilerek haftayı 16. sırada tamamladı.
Haftanın kapanış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı.
SONUÇLAR
Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor: 2-2
Bursaspor-Tuzlaspor: 0-1
Ankara Keçiörengücü-Balıkesirspor: 3-1
İstanbulspor-Beypiliç Boluspor: 1-2
Nasadoge Menemenspor-MKE Ankaragücü: 1-1
Altaş Denizlispor-Altınordu: 1-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Manisa FK: 0-0
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor: 2-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor: 1-1
PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|PUAN
|1.MKE ANKARAGÜCÜ
|24
|15
|4
|5
|38
|18
|20
|49
|2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|24
|15
|4
|5
|42
|23
|19
|49
|3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|24
|12
|7
|5
|39
|28
|11
|43
|4.EYÜPSPOR
|23
|11
|8
|4
|35
|25
|10
|41
|5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|24
|12
|4
|8
|36
|23
|13
|40
|6.İSTANBULSPOR
|23
|12
|3
|8
|37
|27
|10
|39
|7.YILPORT SAMSUNSPOR
|23
|9
|9
|5
|35
|27
|8
|36
|8.ADANASPOR
|24
|9
|6
|9
|28
|25
|3
|33
|9.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|22
|8
|7
|7
|25
|23
|2
|31
|10.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|24
|8
|7
|9
|32
|34
|-2
|31
|11.TUZLASPOR
|22
|8
|6
|8
|22
|22
|0
|30
|12.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|24
|8
|6
|10
|26
|29
|-3
|30
|13.GENÇLERBİRLİĞİ
|24
|9
|3
|12
|28
|38
|-10
|30
|14.NASADOGE MENEMENSPOR
|24
|6
|10
|8
|28
|38
|-10
|28
|15.KOCAELİSPOR
|23
|8
|3
|12
|23
|31
|-8
|27
|16.BURSASPOR
|23
|6
|6
|11
|25
|33
|-8
|24
|17.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|24
|6
|6
|12
|23
|34
|-11
|24
|18.ALTINORDU
|24
|7
|1
|16
|28
|49
|-21
|22
|19.BALIKESİRSPOR
|23
|3
|2
|18
|18
|41
|-23
|11
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Spor Toto 1. Lig'de 26. haftanın müsabaka programı şöyle:
19 Şubat Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)
19.00 Tuzlaspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20 Şubat Pazar:
13.30 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor (Yeni 19 Mayıs)
16.00 Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Eryaman)
21 Şubat Pazartesi:
14.30 Manisa FK-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Mümin Özkasap)
17.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Adana)
20.00 Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor (Eyüp)
20.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)