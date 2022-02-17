Spor Toto 1. Lig'de görünüm ve gelecek haftanın maç takvimi

AA 17 Şubat 2022 Perşembe 20:25 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 20:26

Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 25. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü averajla liderliğini sürdürdü.

MKE Ankaragücü lider olduktan sonra oynadığı 2 maçta da puan kaybederek önemli bir avantajı kaybederken, Adanaspor'u 2-1 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor, başkent temsilcisi ile puanları eşitledi.

Ligde zor zamanlar geçiren ve küme düşme tehlikesi yaşayan Bursaspor, 9 kişi kalan Tuzlaspor'a 1-0 yenilerek haftayı 16. sırada tamamladı.

Haftanın kapanış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı.

SONUÇLAR



Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor: 2-2

Bursaspor-Tuzlaspor: 0-1

Ankara Keçiörengücü-Balıkesirspor: 3-1

İstanbulspor-Beypiliç Boluspor: 1-2

Nasadoge Menemenspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Altaş Denizlispor-Altınordu: 1-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Manisa FK: 0-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor: 2-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor: 1-1

PUAN DURUMU





O G B M A Y Av. PUAN 1.MKE ANKARAGÜCÜ 24 15 4 5 38 18 20 49 2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 24 15 4 5 42 23 19 49 3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 24 12 7 5 39 28 11 43 4.EYÜPSPOR 23 11 8 4 35 25 10 41 5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 24 12 4 8 36 23 13 40 6.İSTANBULSPOR 23 12 3 8 37 27 10 39 7.YILPORT SAMSUNSPOR 23 9 9 5 35 27 8 36 8.ADANASPOR 24 9 6 9 28 25 3 33 9.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 22 8 7 7 25 23 2 31 10.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 24 8 7 9 32 34 -2 31 11.TUZLASPOR 22 8 6 8 22 22 0 30 12.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 24 8 6 10 26 29 -3 30 13.GENÇLERBİRLİĞİ 24 9 3 12 28 38 -10 30 14.NASADOGE MENEMENSPOR 24 6 10 8 28 38 -10 28 15.KOCAELİSPOR 23 8 3 12 23 31 -8 27 16.BURSASPOR 23 6 6 11 25 33 -8 24 17.ALTAŞ DENİZLİSPOR 24 6 6 12 23 34 -11 24 18.ALTINORDU 24 7 1 16 28 49 -21 22 19.BALIKESİRSPOR 23 3 2 18 18 41 -23 11

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI



Spor Toto 1. Lig'de 26. haftanın müsabaka programı şöyle:

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

19.00 Tuzlaspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20 Şubat Pazar:

13.30 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor (Yeni 19 Mayıs)

16.00 Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Eryaman)

21 Şubat Pazartesi:

14.30 Manisa FK-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Mümin Özkasap)

17.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Adana)

20.00 Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor (Eyüp)

20.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)