İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2022 Perşembe / 16 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5837
  • EURO
    15,4574
  • ALTIN
    829.583
  • BIST100
    2009.99
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Spor Toto 1. Lig'de görünüm ve gelecek haftanın maç takvimi
Spor

Spor Toto 1. Lig'de görünüm ve gelecek haftanın maç takvimi

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftası oynanan maçların ardından sona erdi. Oynanan karşılaşmalar sonrası MKE Ankaragücü averajla liderliğini sürdürdü.

AA17 Şubat 2022 Perşembe 20:25 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 20:26
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 25. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü averajla liderliğini sürdürdü.

MKE Ankaragücü lider olduktan sonra oynadığı 2 maçta da puan kaybederek önemli bir avantajı kaybederken, Adanaspor'u 2-1 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor, başkent temsilcisi ile puanları eşitledi.

Ligde zor zamanlar geçiren ve küme düşme tehlikesi yaşayan Bursaspor, 9 kişi kalan Tuzlaspor'a 1-0 yenilerek haftayı 16. sırada tamamladı.

Haftanın kapanış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı.

SONUÇLAR

Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor: 2-2

Bursaspor-Tuzlaspor: 0-1

Ankara Keçiörengücü-Balıkesirspor: 3-1

İstanbulspor-Beypiliç Boluspor: 1-2

Nasadoge Menemenspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Altaş Denizlispor-Altınordu: 1-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Manisa FK: 0-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor: 2-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor: 1-1

PUAN DURUMU


OGBMAYAv.PUAN
1.MKE ANKARAGÜCÜ24154538182049
2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR24154542231949
3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR24127539281143
4.EYÜPSPOR23118435251041
5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR24124836231340
6.İSTANBULSPOR23123837271039
7.YILPORT SAMSUNSPOR239953527836
8.ADANASPOR249692825333
9.BEYPİLİÇ BOLUSPOR228772523231
10.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ248793234-231
11.TUZLASPOR228682222030
12.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ2486102629-330
13.GENÇLERBİRLİĞİ2493122838-1030
14.NASADOGE MENEMENSPOR2461082838-1028
15.KOCAELİSPOR2383122331-827
16.BURSASPOR2366112533-824
17.ALTAŞ DENİZLİSPOR2466122334-1124
18.ALTINORDU2471162849-2122
19.BALIKESİRSPOR2332181841-2311

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Spor Toto 1. Lig'de 26. haftanın müsabaka programı şöyle:

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

19.00 Tuzlaspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20 Şubat Pazar:

13.30 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor (Yeni 19 Mayıs)

16.00 Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Eryaman)

21 Şubat Pazartesi:

14.30 Manisa FK-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Mümin Özkasap)

17.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Adana)

20.00 Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor (Eyüp)

20.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.