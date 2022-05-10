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Spor

Spor Toto 1. Lig'de haftanın programı belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 37. haftanın maç programı açıklandı. Haftanın tüm karşılaşmaları 14 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

AA10 Mayıs 2022 Salı 00:16 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 14 Mayıs Cumartesi saat 16.00'da başlayacak 37. hafta maçları şöyle:

MKE Ankaragücü-Beypiliç Boluspor (Eryaman)

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor (Ümraniye Belediyesi)

Altınordu-Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Manisa FK-Tuzlaspor (Mümin Özkasap)

Eyüpspor-Kocaelispor (Eyüp)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

NasaDoge Menemenspor-Gençlerbirliği (Menemen İlçe)

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (Bandırma 17 Eylül)

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