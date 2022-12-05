Spor Toto 1. Lig'de puan durumu

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de 37 puanlı Eyüpspor, 15 maç oynayan en yakın takipçisi Yılport Samsunspor'un 10 puan önünde liderliğini sürdürdü.
SONUÇLAR
Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Eyüpspor-Tuzlaspor: 2-0
Bodrumspor-Gençlerbirliği: 2-0
Beyçimento Bandırmaspor-Altınordu: 1-0
Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor: 5-0
Sakaryaspor-Erzurumspor FK: 2-0
Manisa FK-Ankara Keçiörengücü: 0-0
Adanaspor-Göztepe: 2-2
Altay-Dyorex Boluspor: 5-1
Çaykur Rizespor-Pendikspor: 1-1
PUAN DURUMU
Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|16
|11
|4
|1
|24
|9
|15
|37
|2.YILPORT SAMSUNSPOR
|15
|7
|6
|2
|25
|13
|12
|27
|3.ÇAYKUR RİZESPOR
|15
|6
|8
|1
|22
|11
|11
|26
|4.PENDİKSPOR
|15
|7
|5
|3
|21
|10
|11
|26
|5.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|15
|7
|5
|3
|26
|19
|7
|26
|6.BODRUMSPOR
|15
|7
|4
|4
|25
|17
|8
|25
|7.DYOREX BOLUSPOR
|15
|7
|4
|4
|15
|13
|2
|25
|8.MANİSA FK
|15
|6
|6
|3
|22
|20
|2
|24
|9.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|15
|6
|6
|3
|19
|19
|0
|24
|10.SAKARYASPOR
|16
|7
|1
|8
|25
|25
|0
|22
|11.ALTAY
|15
|5
|6
|4
|17
|14
|3
|21
|12.ADANASPOR
|15
|4
|6
|5
|24
|24
|0
|18
|13.GÖZTEPE
|14
|5
|3
|6
|14
|14
|0
|18
|14.TUZLASPOR
|15
|4
|4
|7
|17
|21
|-4
|16
|15.ERZURUMSPOR FK
|15
|3
|5
|7
|15
|23
|-8
|14
|16.ALTINORDU
|15
|3
|3
|9
|14
|27
|-13
|12
|17.YENİ MALATYASPOR
|15
|2
|5
|8
|14
|24
|-10
|11
|18.GENÇLERBİRLİĞİ
|15
|1
|4
|10
|14
|29
|-15
|7
|19.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|15
|1
|3
|11
|10
|31
|-21
|6
17. HAFTA
Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçlarının programı şöyle:
9 Aralık Cuma:
20.00 Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
10 Aralık Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Çaykur Rizespor (Sancaktepe 15 Temmuz)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)
16.00 Altaş Denizlispor-Altay (Denizli Atatürk)
19.00 Göztepe-Manisa FK (Gürsel Aksel)
11 Aralık Pazar:
13.30 Dyorex Boluspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)
19.00 Altınordu-Bodrumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
12 Aralık Pazartesi:
20.00 Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)