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Spor

Spor Toto 1. Lig'de puan durumu

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftası Çaykur Rizespor'un evinde Pendikspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sona erdi. İşte oynanan maçların ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanın maç takvimi...

AA5 Aralık 2022 Pazartesi 22:59 - Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig'de puan durumu
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Spor Toto 1. Lig'in 16. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'de 37 puanlı Eyüpspor, 15 maç oynayan en yakın takipçisi Yılport Samsunspor'un 10 puan önünde liderliğini sürdürdü.

SONUÇLAR

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Eyüpspor-Tuzlaspor: 2-0

Bodrumspor-Gençlerbirliği: 2-0

Beyçimento Bandırmaspor-Altınordu: 1-0

Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor: 5-0

Sakaryaspor-Erzurumspor FK: 2-0

Manisa FK-Ankara Keçiörengücü: 0-0

Adanaspor-Göztepe: 2-2

Altay-Dyorex Boluspor: 5-1

Çaykur Rizespor-Pendikspor: 1-1

PUAN DURUMU

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR1611412491537
2.YILPORT SAMSUNSPOR1576225131227
3.ÇAYKUR RİZESPOR1568122111126
4.PENDİKSPOR1575321101126
5.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ157532619726
6.BODRUMSPOR157442517825
7.DYOREX BOLUSPOR157441513225
8.MANİSA FK156632220224
9.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR156631919024
10.SAKARYASPOR167182525022
11.ALTAY155641714321
12.ADANASPOR154652424018
13.GÖZTEPE145361414018
14.TUZLASPOR154471721-416
15.ERZURUMSPOR FK153571523-814
16.ALTINORDU153391427-1312
17.YENİ MALATYASPOR152581424-1011
18.GENÇLERBİRLİĞİ1514101429-157
19.ALTAŞ DENİZLİSPOR1513111031-216

17. HAFTA

Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçlarının programı şöyle:

9 Aralık Cuma:

20.00 Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

10 Aralık Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Çaykur Rizespor (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)

16.00 Altaş Denizlispor-Altay (Denizli Atatürk)

19.00 Göztepe-Manisa FK (Gürsel Aksel)

11 Aralık Pazar:

13.30 Dyorex Boluspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)

19.00 Altınordu-Bodrumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

12 Aralık Pazartesi:

20.00 Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)

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