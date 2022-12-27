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Spor

Spor Toto 1. Lig'de puan durumu

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftası Bodrumspor'un deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendiği maçla sona erdi. İşte oynanan karşılaşmaların ardından puan tablosundaki son durum...

AA27 Aralık 2022 Salı 00:34 - Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig'de puan durumu
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Spor Toto 1. Lig'in 19. haftası, oynanan iki maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Bodrumspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi. Günün diğer maçında ise Altınordu ile Çaykur Rizespor golsüz berabere kaldı.

Deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilen Eyüpspor, en yakın takipçilerinin 6 puan önünde 38 puanla ligin ilk yarısını lider tamamladı.

SONUÇLAR

Ligde 19. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tuzlaspor-Altay: 4-2

Altaş Denizlispor-Yeni Malatyaspor: 3-0

Pendikspor-Manisa FK: 0-0

Dyorex Boluspor-Erzurumspor FK: 3-1

Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor: 2-1

Gençlerbirliği-Beyçimento Bandırmaspor: 2-5

Yılport Samsunspor-Adanaspor: 2-1

Altınordu-Çaykur Rizespor: 0-0

Göztepe-Bodrumspor: 0-1

PUAN DURUMU

Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR18115225111438
2.YILPORT SAMSUNSPOR1888228151332
3.BODRUMSPOR 1895428171132
4.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ189542921832
5.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR188732723431
6.PENDİKSPOR1886424121230
7.ÇAYKUR RİZESPOR1879223131030
8.DYOREX BOLUSPOR188642016430
9.MANİSA FK187742321228
10.SAKARYASPOR188192829-125
11.GÖZTEPE187381718-124
12.ALTAY185672023-321
13.ERZURUMSPOR185582028-820
14.TUZLASPOR185492125-419
15.ADANASPOR184682730-318
16.YENİ MALATYASPOR183691628-1215
17.ALTAŞ DENİZLİSPOR1843111834-1615
18.ALTINORDU1834111531-1613
19.GENÇLERBİRLİĞİ1814131838-207

Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısı 15 Ocak 2023'te başlayacak.

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