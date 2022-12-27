Spor Toto 1. Lig'de puan durumu

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftası, oynanan iki maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Bodrumspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi. Günün diğer maçında ise Altınordu ile Çaykur Rizespor golsüz berabere kaldı.
Deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilen Eyüpspor, en yakın takipçilerinin 6 puan önünde 38 puanla ligin ilk yarısını lider tamamladı.
SONUÇLAR
Ligde 19. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tuzlaspor-Altay: 4-2
Altaş Denizlispor-Yeni Malatyaspor: 3-0
Pendikspor-Manisa FK: 0-0
Dyorex Boluspor-Erzurumspor FK: 3-1
Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor: 2-1
Gençlerbirliği-Beyçimento Bandırmaspor: 2-5
Yılport Samsunspor-Adanaspor: 2-1
Altınordu-Çaykur Rizespor: 0-0
Göztepe-Bodrumspor: 0-1
PUAN DURUMU
Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|18
|11
|5
|2
|25
|11
|14
|38
|2.YILPORT SAMSUNSPOR
|18
|8
|8
|2
|28
|15
|13
|32
|3.BODRUMSPOR
|18
|9
|5
|4
|28
|17
|11
|32
|4.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|18
|9
|5
|4
|29
|21
|8
|32
|5.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|18
|8
|7
|3
|27
|23
|4
|31
|6.PENDİKSPOR
|18
|8
|6
|4
|24
|12
|12
|30
|7.ÇAYKUR RİZESPOR
|18
|7
|9
|2
|23
|13
|10
|30
|8.DYOREX BOLUSPOR
|18
|8
|6
|4
|20
|16
|4
|30
|9.MANİSA FK
|18
|7
|7
|4
|23
|21
|2
|28
|10.SAKARYASPOR
|18
|8
|1
|9
|28
|29
|-1
|25
|11.GÖZTEPE
|18
|7
|3
|8
|17
|18
|-1
|24
|12.ALTAY
|18
|5
|6
|7
|20
|23
|-3
|21
|13.ERZURUMSPOR
|18
|5
|5
|8
|20
|28
|-8
|20
|14.TUZLASPOR
|18
|5
|4
|9
|21
|25
|-4
|19
|15.ADANASPOR
|18
|4
|6
|8
|27
|30
|-3
|18
|16.YENİ MALATYASPOR
|18
|3
|6
|9
|16
|28
|-12
|15
|17.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|18
|4
|3
|11
|18
|34
|-16
|15
|18.ALTINORDU
|18
|3
|4
|11
|15
|31
|-16
|13
|19.GENÇLERBİRLİĞİ
|18
|1
|4
|13
|18
|38
|-20
|7
Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısı 15 Ocak 2023'te başlayacak.