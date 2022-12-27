Spor Toto 1. Lig'de puan durumu

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftası, oynanan iki maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Bodrumspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi. Günün diğer maçında ise Altınordu ile Çaykur Rizespor golsüz berabere kaldı.

Deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilen Eyüpspor, en yakın takipçilerinin 6 puan önünde 38 puanla ligin ilk yarısını lider tamamladı.

SONUÇLAR



Ligde 19. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tuzlaspor-Altay: 4-2

Altaş Denizlispor-Yeni Malatyaspor: 3-0

Pendikspor-Manisa FK: 0-0

Dyorex Boluspor-Erzurumspor FK: 3-1

Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor: 2-1

Gençlerbirliği-Beyçimento Bandırmaspor: 2-5

Yılport Samsunspor-Adanaspor: 2-1

Altınordu-Çaykur Rizespor: 0-0

Göztepe-Bodrumspor: 0-1

PUAN DURUMU



Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



O G B M A Y AV P 1.EYÜPSPOR 18 11 5 2 25 11 14 38 2.YILPORT SAMSUNSPOR 18 8 8 2 28 15 13 32 3.BODRUMSPOR 18 9 5 4 28 17 11 32 4.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 18 9 5 4 29 21 8 32 5.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 18 8 7 3 27 23 4 31 6.PENDİKSPOR 18 8 6 4 24 12 12 30 7.ÇAYKUR RİZESPOR 18 7 9 2 23 13 10 30 8.DYOREX BOLUSPOR 18 8 6 4 20 16 4 30 9.MANİSA FK 18 7 7 4 23 21 2 28 10.SAKARYASPOR 18 8 1 9 28 29 -1 25 11.GÖZTEPE 18 7 3 8 17 18 -1 24 12.ALTAY 18 5 6 7 20 23 -3 21 13.ERZURUMSPOR 18 5 5 8 20 28 -8 20 14.TUZLASPOR 18 5 4 9 21 25 -4 19 15.ADANASPOR 18 4 6 8 27 30 -3 18 16.YENİ MALATYASPOR 18 3 6 9 16 28 -12 15 17.ALTAŞ DENİZLİSPOR 18 4 3 11 18 34 -16 15 18.ALTINORDU 18 3 4 11 15 31 -16 13 19.GENÇLERBİRLİĞİ 18 1 4 13 18 38 -20 7

Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısı 15 Ocak 2023'te başlayacak.