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Spor

Spor Toto 1. Lig'de puan durumu

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftası Sakaryaspor'un evinde Bodrumspor'u 2-1 yendiği maçla sona erdi. İşte oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu ve 28. haftanın fikstürü...

AA20 Mart 2023 Pazartesi 23:57 - Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig'de puan durumu
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Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta yapılan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, evinde Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti.

Ligde tamamlanan haftanın ardından Yılport Samsunspor, 54 puanla liderliğini sürdürdü. Eyüpspor, 53 puanla zirve takibine devam etti.

SONUÇLAR

Altınordu-Tuzlaspor: 2-1

Çaykur Rizespor-Altay: 3-1

Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor: 0-1

Manisa FK-Eyüpspor: 0-1

Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü: 3-1

Pendikspor-Altaş Denizlispor: 2-1

Sakaryaspor-Bodrumspor: 2-1

Not: Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Beyçimento Bandırmaspor ve Erzurumspor FK haftayı müsabaka oynamadan geçti. İki ekip de 3-0 hükmen galip sayıldı. Göztepe ise haftayı bay geçen takım oldu.

PUAN DURUMU

Ligin 27. haftasından sonra oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.YILPORT SAMSUNSPOR26159246192754
2.EYÜPSPOR26165534181653
3.PENDİKSPOR26138540211947
4.ÇAYKUR RİZESPOR251210340202046
5.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ26137642301246
6.SAKARYASPOR26151104234846
7.BODRUMSPOR26125939281141
8.MANİSA FK2510963428639
9.DYOREX BOLUSPOR2510873029138
10.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR2510783740-337
11.GÖZTEPE25105102423135
12.TUZLASPOR2684143139-828
13.ALTAY2677122836-825
14.ADANASPOR2667133246-1425
15.ERZURUMSPOR FK2576122835-724
16.ALTINORDU2555152243-2120
17.GENÇLERBİRLİĞİ2545162643-1717
18.ALTAŞ DENİZLİSPOR2655162545-2017
19.YENİ MALATYASPOR2647152251-2916

Not: Altay, Erzurumspor FK, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un 3'er puanı silinmiştir.

28. HAFTA PROGRAMI

Ligde 24 Mart Cuma günü yapılacak 2 maçla 28. haftanın programı ise şöyle:

24 Mart Cuma:

20.00 Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor (Denizli Atatürk)

20.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Mart Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)

26 Mart Pazar:

13.30 Bodrumspor-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)

19.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Eyüp)

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