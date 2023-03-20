Spor Toto 1. Lig'de puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta yapılan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, evinde Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti.

Ligde tamamlanan haftanın ardından Yılport Samsunspor, 54 puanla liderliğini sürdürdü. Eyüpspor, 53 puanla zirve takibine devam etti.

SONUÇLAR



Altınordu-Tuzlaspor: 2-1

Çaykur Rizespor-Altay: 3-1

Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor: 0-1

Manisa FK-Eyüpspor: 0-1

Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü: 3-1

Pendikspor-Altaş Denizlispor: 2-1

Sakaryaspor-Bodrumspor: 2-1

Not: Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Beyçimento Bandırmaspor ve Erzurumspor FK haftayı müsabaka oynamadan geçti. İki ekip de 3-0 hükmen galip sayıldı. Göztepe ise haftayı bay geçen takım oldu.

PUAN DURUMU



Ligin 27. haftasından sonra oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.YILPORT SAMSUNSPOR 26 15 9 2 46 19 27 54 2.EYÜPSPOR 26 16 5 5 34 18 16 53 3.PENDİKSPOR 26 13 8 5 40 21 19 47 4.ÇAYKUR RİZESPOR 25 12 10 3 40 20 20 46 5.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 26 13 7 6 42 30 12 46 6.SAKARYASPOR 26 15 1 10 42 34 8 46 7.BODRUMSPOR 26 12 5 9 39 28 11 41 8.MANİSA FK 25 10 9 6 34 28 6 39 9.DYOREX BOLUSPOR 25 10 8 7 30 29 1 38 10.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 25 10 7 8 37 40 -3 37 11.GÖZTEPE 25 10 5 10 24 23 1 35 12.TUZLASPOR 26 8 4 14 31 39 -8 28 13.ALTAY 26 7 7 12 28 36 -8 25 14.ADANASPOR 26 6 7 13 32 46 -14 25 15.ERZURUMSPOR FK 25 7 6 12 28 35 -7 24 16.ALTINORDU 25 5 5 15 22 43 -21 20 17.GENÇLERBİRLİĞİ 25 4 5 16 26 43 -17 17 18.ALTAŞ DENİZLİSPOR 26 5 5 16 25 45 -20 17 19.YENİ MALATYASPOR 26 4 7 15 22 51 -29 16

Not: Altay, Erzurumspor FK, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un 3'er puanı silinmiştir.

28. HAFTA PROGRAMI



Ligde 24 Mart Cuma günü yapılacak 2 maçla 28. haftanın programı ise şöyle:

24 Mart Cuma:

20.00 Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor (Denizli Atatürk)

20.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Mart Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)

26 Mart Pazar:

13.30 Bodrumspor-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)

19.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Eyüp)