Spor Toto 1. Lig'de puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta yapılan tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, evinde Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti.
Ligde tamamlanan haftanın ardından Yılport Samsunspor, 54 puanla liderliğini sürdürdü. Eyüpspor, 53 puanla zirve takibine devam etti.
SONUÇLAR
Altınordu-Tuzlaspor: 2-1
Çaykur Rizespor-Altay: 3-1
Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor: 0-1
Manisa FK-Eyüpspor: 0-1
Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü: 3-1
Pendikspor-Altaş Denizlispor: 2-1
Sakaryaspor-Bodrumspor: 2-1
Not: Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Beyçimento Bandırmaspor ve Erzurumspor FK haftayı müsabaka oynamadan geçti. İki ekip de 3-0 hükmen galip sayıldı. Göztepe ise haftayı bay geçen takım oldu.
PUAN DURUMU
Ligin 27. haftasından sonra oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.YILPORT SAMSUNSPOR
|26
|15
|9
|2
|46
|19
|27
|54
|2.EYÜPSPOR
|26
|16
|5
|5
|34
|18
|16
|53
|3.PENDİKSPOR
|26
|13
|8
|5
|40
|21
|19
|47
|4.ÇAYKUR RİZESPOR
|25
|12
|10
|3
|40
|20
|20
|46
|5.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|26
|13
|7
|6
|42
|30
|12
|46
|6.SAKARYASPOR
|26
|15
|1
|10
|42
|34
|8
|46
|7.BODRUMSPOR
|26
|12
|5
|9
|39
|28
|11
|41
|8.MANİSA FK
|25
|10
|9
|6
|34
|28
|6
|39
|9.DYOREX BOLUSPOR
|25
|10
|8
|7
|30
|29
|1
|38
|10.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|25
|10
|7
|8
|37
|40
|-3
|37
|11.GÖZTEPE
|25
|10
|5
|10
|24
|23
|1
|35
|12.TUZLASPOR
|26
|8
|4
|14
|31
|39
|-8
|28
|13.ALTAY
|26
|7
|7
|12
|28
|36
|-8
|25
|14.ADANASPOR
|26
|6
|7
|13
|32
|46
|-14
|25
|15.ERZURUMSPOR FK
|25
|7
|6
|12
|28
|35
|-7
|24
|16.ALTINORDU
|25
|5
|5
|15
|22
|43
|-21
|20
|17.GENÇLERBİRLİĞİ
|25
|4
|5
|16
|26
|43
|-17
|17
|18.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|26
|5
|5
|16
|25
|45
|-20
|17
|19.YENİ MALATYASPOR
|26
|4
|7
|15
|22
|51
|-29
|16
Not: Altay, Erzurumspor FK, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un 3'er puanı silinmiştir.
28. HAFTA PROGRAMI
Ligde 24 Mart Cuma günü yapılacak 2 maçla 28. haftanın programı ise şöyle:
24 Mart Cuma:
20.00 Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor (Denizli Atatürk)
20.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)
25 Mart Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)
13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)
26 Mart Pazar:
13.30 Bodrumspor-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)
19.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Eyüp)