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Spor Toto 1. Lig'de puan durumu

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftası Sakaryaspor'un Eyüpspor'u 3-0 yendiği ve Altay'ın da Erzurumspor'u 4-2 yendiği maçla sona erdi. İşte oynanan maçların ardından puan tablosunda son durum...

AA31 Mart 2023 Cuma 00:47 - Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig'de puan durumu
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Spor Toto 1. Lig'in 29. haftası, oynanan iki maçla sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçlarda Sakaryaspor sahasında Eyüpspor'u 2-0 yenerken, Altay da İstanbul'da yapılan maçta Erzurumspor FK'yı 4-2 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Dyorex Boluspor'u 5-1 Yılport Samsunspor, 60 puanla liderliğini sürdürdü.

SONUÇLAR

Dyorex Boluspor-Yılport Samsunspor: 1-5

Altınordu-Altaş Denizlispor: 5-2

Pendikspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1

Beyçimento Bandırmaspor-Bodrumspor: 0-4

Çaykur Rizespor-Manisa FK: 4-2

Erzurumspor FK-Altay: 2-4

Sakaryaspor-Eyüpspor: 2-0

PUAN DURUMU

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.YILPORT SAMSUNSPOR28179253203360
2.EYÜPSPOR28165734211353
3.ÇAYKUR RİZESPOR271410345222352
4.SAKARYASPOR281711047341352
5.PENDİKSPOR27148542222050
6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ28138745341147
7.BODRUMSPOR28136943281545
8.MANİSA FK2711973933642
9.GÖZTEPE27125102923641
10.DYOREX BOLUSPOR2711883335-241
11.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR2711794044-440
12.ALTAY2887133341-828
13.TUZLASPOR2784153141-1028
14.ERZURUMSPOR FK2777133039-925
15.ADANASPOR2867153252-2025
16.ALTINORDU2765162747-2023
17.GENÇLERBİRLİĞİ2756163145-1421
18.ALTAŞ DENİZLİSPOR2855182852-2417
19.YENİ MALATYASPOR2847172257-3516

Not: Altay, Erzurumspor FK, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un 3'er puanı silinmiştir.

30. HAFTA

Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta maçlarının programı şöyle:

1 Nisan Cumartesi:

13.30 Altaş Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

20.30 Yılport Samsunspor-Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

2 Nisan Pazar:

13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)

20.30 Çaykur Rizespor-Beyçimento Bandırmaspor (Çaykur Didi)

3 Nisan Pazartesi:

20.30 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Eyüpspor-Erzurumspor FK (Eyüp)

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