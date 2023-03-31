Spor Toto 1. Lig'de puan durumu

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftası, oynanan iki maçla sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçlarda Sakaryaspor sahasında Eyüpspor'u 2-0 yenerken, Altay da İstanbul'da yapılan maçta Erzurumspor FK'yı 4-2 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Dyorex Boluspor'u 5-1 Yılport Samsunspor, 60 puanla liderliğini sürdürdü.

SONUÇLAR



Dyorex Boluspor-Yılport Samsunspor: 1-5

Altınordu-Altaş Denizlispor: 5-2

Pendikspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1

Beyçimento Bandırmaspor-Bodrumspor: 0-4

Çaykur Rizespor-Manisa FK: 4-2

Erzurumspor FK-Altay: 2-4

Sakaryaspor-Eyüpspor: 2-0

PUAN DURUMU



Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P 1.YILPORT SAMSUNSPOR 28 17 9 2 53 20 33 60 2.EYÜPSPOR 28 16 5 7 34 21 13 53 3.ÇAYKUR RİZESPOR 27 14 10 3 45 22 23 52 4.SAKARYASPOR 28 17 1 10 47 34 13 52 5.PENDİKSPOR 27 14 8 5 42 22 20 50 6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 28 13 8 7 45 34 11 47 7.BODRUMSPOR 28 13 6 9 43 28 15 45 8.MANİSA FK 27 11 9 7 39 33 6 42 9.GÖZTEPE 27 12 5 10 29 23 6 41 10.DYOREX BOLUSPOR 27 11 8 8 33 35 -2 41 11.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 27 11 7 9 40 44 -4 40 12.ALTAY 28 8 7 13 33 41 -8 28 13.TUZLASPOR 27 8 4 15 31 41 -10 28 14.ERZURUMSPOR FK 27 7 7 13 30 39 -9 25 15.ADANASPOR 28 6 7 15 32 52 -20 25 16.ALTINORDU 27 6 5 16 27 47 -20 23 17.GENÇLERBİRLİĞİ 27 5 6 16 31 45 -14 21 18.ALTAŞ DENİZLİSPOR 28 5 5 18 28 52 -24 17 19.YENİ MALATYASPOR 28 4 7 17 22 57 -35 16

Not: Altay, Erzurumspor FK, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un 3'er puanı silinmiştir.

30. HAFTA



Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta maçlarının programı şöyle:

1 Nisan Cumartesi:

13.30 Altaş Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

20.30 Yılport Samsunspor-Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

2 Nisan Pazar:

13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)

20.30 Çaykur Rizespor-Beyçimento Bandırmaspor (Çaykur Didi)

3 Nisan Pazartesi:

20.30 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Eyüpspor-Erzurumspor FK (Eyüp)