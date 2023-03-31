Spor Toto 1. Lig'de puan durumu

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftası, oynanan iki maçla sona erdi.
Ligde bugün oynanan maçlarda Sakaryaspor sahasında Eyüpspor'u 2-0 yenerken, Altay da İstanbul'da yapılan maçta Erzurumspor FK'yı 4-2 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Dyorex Boluspor'u 5-1 Yılport Samsunspor, 60 puanla liderliğini sürdürdü.
SONUÇLAR
Dyorex Boluspor-Yılport Samsunspor: 1-5
Altınordu-Altaş Denizlispor: 5-2
Pendikspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1
Beyçimento Bandırmaspor-Bodrumspor: 0-4
Çaykur Rizespor-Manisa FK: 4-2
Erzurumspor FK-Altay: 2-4
Sakaryaspor-Eyüpspor: 2-0
PUAN DURUMU
Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.YILPORT SAMSUNSPOR
|28
|17
|9
|2
|53
|20
|33
|60
|2.EYÜPSPOR
|28
|16
|5
|7
|34
|21
|13
|53
|3.ÇAYKUR RİZESPOR
|27
|14
|10
|3
|45
|22
|23
|52
|4.SAKARYASPOR
|28
|17
|1
|10
|47
|34
|13
|52
|5.PENDİKSPOR
|27
|14
|8
|5
|42
|22
|20
|50
|6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|28
|13
|8
|7
|45
|34
|11
|47
|7.BODRUMSPOR
|28
|13
|6
|9
|43
|28
|15
|45
|8.MANİSA FK
|27
|11
|9
|7
|39
|33
|6
|42
|9.GÖZTEPE
|27
|12
|5
|10
|29
|23
|6
|41
|10.DYOREX BOLUSPOR
|27
|11
|8
|8
|33
|35
|-2
|41
|11.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|27
|11
|7
|9
|40
|44
|-4
|40
|12.ALTAY
|28
|8
|7
|13
|33
|41
|-8
|28
|13.TUZLASPOR
|27
|8
|4
|15
|31
|41
|-10
|28
|14.ERZURUMSPOR FK
|27
|7
|7
|13
|30
|39
|-9
|25
|15.ADANASPOR
|28
|6
|7
|15
|32
|52
|-20
|25
|16.ALTINORDU
|27
|6
|5
|16
|27
|47
|-20
|23
|17.GENÇLERBİRLİĞİ
|27
|5
|6
|16
|31
|45
|-14
|21
|18.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|28
|5
|5
|18
|28
|52
|-24
|17
|19.YENİ MALATYASPOR
|28
|4
|7
|17
|22
|57
|-35
|16
Not: Altay, Erzurumspor FK, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un 3'er puanı silinmiştir.
30. HAFTA
Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta maçlarının programı şöyle:
1 Nisan Cumartesi:
13.30 Altaş Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)
20.30 Yılport Samsunspor-Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
2 Nisan Pazar:
13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)
20.30 Çaykur Rizespor-Beyçimento Bandırmaspor (Çaykur Didi)
3 Nisan Pazartesi:
20.30 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
20.30 Eyüpspor-Erzurumspor FK (Eyüp)