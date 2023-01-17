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Spor

Spor Toto 1. Lig'de puan durumu ve 20. haftanın maç programı

Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta mücadelesi Pendikspor'un evinde Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldığı maçla sona erdi. Oynanan karşılaşmaların ardından puan tablosundaki son durum belli oldu.

AA17 Ocak 2023 Salı 00:00 - Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig'de puan durumu ve 20. haftanın maç programı
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Spor Toto 1. Lig'in 20. haftası, yapılan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Pendikspor ile Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı.

Deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 yenen Eyüpspor, en yakın takipçilerinin 6 puan önünde, 42 puanla ligin ikinci devresindeki ilk haftayı da lider tamamladı.

SONUÇLAR

Ligde 20. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Altaş Denizlispor-Eyüpspor: 0-1

Dyorex Boluspor-Manisa FK: 3-1

Ankara Keçiörengücü-Çaykur Rizespor: 1-1

Yılport Samsunspor-Altay: 2-1

Göztepe-Sakaryaspor: 0-1

Tuzlaspor-Adanaspor: 0-1

Yeni Malatyaspor-Bodrumspor: 1-3

Altınordu-Gençlerbirliği: 2-1

Pendikspor-Erzurumspor FK: 1-1

PUAN DURUMU

Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAv.Puan
1. EYÜPSPOR19125226111541
2. YILPORT SAMSUNSPOR1998230161435
3. BODRUMSPOR19105431181335
4. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ199643022833
5. DYOREX BOLUSPOR199642317633
6. PENDİKSPOR1987425131231
7. ÇAYKUR RİZESPOR19710224141031
8. BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 188732723431
9. SAKARYASPOR199192929028
10. MANİSA FK197752424028
11. GÖZTEPE197391719-224
12. ADANASPOR195682830-221
13. ALTAY195682125-421
14. ERZURUMSPOR195682129-821
15. TUZLASPOR1954102126-519
16. ALTINORDU1944111732-1516
17. YENİ MALATYASPOR1936101731-1415
18. ALTAŞ DENİZLİSPOR1943121835-1715
19. GENÇLERBİRLİĞİ1914141940-21 7

21. HAFTANIN PROGRAMI

Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:

20 Ocak Cuma:

20.00 Sakaryaspor-Altınordu (Yeni Sakarya Atatürk)

21 Ocak Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor (Eryaman)

19.00 Altay-Pendikspor (Alsancak Mustafa Denizli)

22 Ocak Pazar:

13.30 Bodrumspor-Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

16.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)

19.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor (Çaykur Didi)

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