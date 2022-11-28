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Spor

Spor Toto 1. Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın maç takvimi

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftası Manisa FK'nın Altınordu'yu 3-1 yendiği maçla sona erdi. İşte puan tablosunda oluşan son durum ve gelecek haftanın maç takvimi...

AA28 Kasım 2022 Pazartesi 22:45 - Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın maç takvimi
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Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Altınordu, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Manisa FK'yi ağırladı. Müsabaka, konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Haftanın tamamlanmasıyla oluşan puan durumunda bir maçı fazla Eyüpspor, açık ara liderliğini sürdürdü. 34 puanla zirvede yer alan İstanbul temsilcisini 25'er puanlı takımlar Çaykur Rizespor, Pendikspor, Ankara Keçiörengücü ve Dyorex Boluspor takip etti.

GÖZTEPE-ALTAY DERBİSİ TAMAMLANAMADI

Haftanın iki İzmir takımını karşı karşıya getiren Göztepe-Altay derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

Göztepe'nin ev sahipliğinde Gürsel Aksel Stadı'nda yapılan derbinin 19. dakikasında Altay taraftarları arasından atılan işaret fişeği bir Göztepe taraftarının yaralanmasına neden oldu. Bu sebeple maçın durduğu sırada sahaya giren bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına vurdu.

Kaleci Ozan ile işaret fişeğiyle yaralanan Göztepe taraftarı, ambulansla hastaneye kaldırılırken maç tatil edildi.

SONUÇLAR

Altaş Denizlispor-Bodrumspor: 0-0

Tuzlaspor-Yeni Malatyaspor: 0-0

Dyorex Boluspor-Sakaryaspor: 1-0

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 1-3

Pendikspor-Eyüpspor: 0-0

Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: 1-1

Erzurumspor FK-Beyçimento Bandırmaspor: 1-2

Altınordu-Manisa FK: 1-3

PUAN DURUMU

TAKIMLAROGBMAYAV.P
1. EYÜPSPOR1510412291334
2. ÇAYKUR RİZESPOR1467121101125
3. PENDİKSPOR147432091125
4. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ147432619725
5. DYOREX BOLUSPOR14743148625
6. YILPORT SAMSUNSPOR146622013724
7. MANİSA FK146532220223
8. BODRUMSPOR146442317622
9. BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR145631819-121
10. SAKARYASPOR156182325-219
11. ALTAY144641213-118
12. ADANASPOR144552222017
13. GÖZTEPE135261212017
14. TUZLASPOR144461719-216
15. ERZURUMSPOR FK143561521-614
16. ALTINORDU143381426-1212
17. YENİ MALATYASPOR152581424-1011
18. GENÇLERBİRLİĞİ141491427-137
19. ALTAŞ DENİZLİSPOR1413101026-166

16. HAFTA PROGRAMI

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta, 2 Aralık Cuma günü yapılacak Eyüpspor-Tuzlaspor maçıyla başlayacak. Haftanın maç programı şöyle:

2 Aralık Cuma:

20.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)

3 Aralık Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Gençlerbirliği (Bodrum İlçe)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)

4 Aralık Pazar:

13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)

16.00 Adanaspor-Göztepe (Yeni Adana)

19.00 Altay-Dyorex Boluspor (Alsancak Mustafa Denizli)

5 Aralık Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Pendikspor (Çaykur Didi)

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