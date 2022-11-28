Spor Toto 1. Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın maç takvimi

Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Altınordu, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Manisa FK'yi ağırladı. Müsabaka, konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Haftanın tamamlanmasıyla oluşan puan durumunda bir maçı fazla Eyüpspor, açık ara liderliğini sürdürdü. 34 puanla zirvede yer alan İstanbul temsilcisini 25'er puanlı takımlar Çaykur Rizespor, Pendikspor, Ankara Keçiörengücü ve Dyorex Boluspor takip etti.

GÖZTEPE-ALTAY DERBİSİ TAMAMLANAMADI



Haftanın iki İzmir takımını karşı karşıya getiren Göztepe-Altay derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

Göztepe'nin ev sahipliğinde Gürsel Aksel Stadı'nda yapılan derbinin 19. dakikasında Altay taraftarları arasından atılan işaret fişeği bir Göztepe taraftarının yaralanmasına neden oldu. Bu sebeple maçın durduğu sırada sahaya giren bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına vurdu.

Kaleci Ozan ile işaret fişeğiyle yaralanan Göztepe taraftarı, ambulansla hastaneye kaldırılırken maç tatil edildi.

SONUÇLAR



Altaş Denizlispor-Bodrumspor: 0-0

Tuzlaspor-Yeni Malatyaspor: 0-0

Dyorex Boluspor-Sakaryaspor: 1-0

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 1-3

Pendikspor-Eyüpspor: 0-0

Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: 1-1

Erzurumspor FK-Beyçimento Bandırmaspor: 1-2

Altınordu-Manisa FK: 1-3

PUAN DURUMU



TAKIMLAR O G B M A Y AV. P 1. EYÜPSPOR 15 10 4 1 22 9 13 34 2. ÇAYKUR RİZESPOR 14 6 7 1 21 10 11 25 3. PENDİKSPOR 14 7 4 3 20 9 11 25 4. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 14 7 4 3 26 19 7 25 5. DYOREX BOLUSPOR 14 7 4 3 14 8 6 25 6. YILPORT SAMSUNSPOR 14 6 6 2 20 13 7 24 7. MANİSA FK 14 6 5 3 22 20 2 23 8. BODRUMSPOR 14 6 4 4 23 17 6 22 9. BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 14 5 6 3 18 19 -1 21 10. SAKARYASPOR 15 6 1 8 23 25 -2 19 11. ALTAY 14 4 6 4 12 13 -1 18 12. ADANASPOR 14 4 5 5 22 22 0 17 13. GÖZTEPE 13 5 2 6 12 12 0 17 14. TUZLASPOR 14 4 4 6 17 19 -2 16 15. ERZURUMSPOR FK 14 3 5 6 15 21 -6 14 16. ALTINORDU 14 3 3 8 14 26 -12 12 17. YENİ MALATYASPOR 15 2 5 8 14 24 -10 11 18. GENÇLERBİRLİĞİ 14 1 4 9 14 27 -13 7 19. ALTAŞ DENİZLİSPOR 14 1 3 10 10 26 -16 6

16. HAFTA PROGRAMI



Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta, 2 Aralık Cuma günü yapılacak Eyüpspor-Tuzlaspor maçıyla başlayacak. Haftanın maç programı şöyle:

2 Aralık Cuma:

20.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)

3 Aralık Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Gençlerbirliği (Bodrum İlçe)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)

4 Aralık Pazar:

13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)

16.00 Adanaspor-Göztepe (Yeni Adana)

19.00 Altay-Dyorex Boluspor (Alsancak Mustafa Denizli)

5 Aralık Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Pendikspor (Çaykur Didi)