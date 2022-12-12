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Spor

Spor Toto 1. Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın maçları

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftası Pendikspor'un evinde Sakaryaspor'u 3-1 yendiği maçla sona erdi. İşte oynanan karşılaşmalar sonrası puan tablosundaki son durum ve gelecek haftanın maç programı...

AA12 Aralık 2022 Pazartesi 23:45 - Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın maçları
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Spor Toto 1. Lig'in 17. haftası, oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Pendikspor, sahasında Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti.

Haftayı bay geçen 37 puanlı Eyüpspor, en yakın takipçileri Pendikspor, Çaykur Rizespor ve Ankara Keçiörengücü'nün 8 puan önünde ilk sıradaki yerini korudu.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor: 1-1

Tuzlaspor-Çaykur Rizespor: 0-1

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: 1-0

Altaş Denizlispor-Altay: 2-1

Göztepe-Manisa FK: 1-0

Dyorex Boluspor-Beyçimento Bandırmaspor: 2-2

Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: 1-2

Altınordu-Bodrumspor: 0-2

Pendikspor-Sakaryaspor: 3-1

PUAN DURUMU

Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAv.Puan
1.EYÜPSPOR1611412491537
2.PENDİKSPOR 1685324111329
3.ÇAYKUR RİZESPOR1678123111229
4.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ168532719829
5.YILPORT SAMSUNSPOR1677226141228
6.BODRUMSPOR1684427171028
7.DYOREX BOLUSPOR167541715226
8.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR166732121025
9.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ166642221124
10.SAKARYASPOR177192628-222
11.ALTAY165651816221
12.GÖZTEPE156361514121
13.ADANASPOR164662425-118
14.ERZURUMSPOR FK164571724-717
15.TUZLASPOR164481722-516
16.YENİ MALATYASPOR162681525-1012
17.ALTINORDU1633101429-1512
18.ALTAŞ DENİZLİSPOR1623111232-209
19.GENÇLERBİRLİĞİ1614111531-167

18. HAFTA

Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta maçlarının programı şu şekilde:

16 Aralık Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

17 Aralık Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Yılport Samsunspor (Bodrum İlçe)

13.30 Manisa FK-Tuzlaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Malatya)

16.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Eyüpspor-Dyorex Boluspor (Eyüp)

18 Aralık Pazar:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Erzurumspor FK-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)

19 Aralık Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Adana)

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