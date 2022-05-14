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Spor

Spor Toto 1. Lig'de puan tablosunda son durum

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçları yapıldı. Oynanan maçların ardından puan tablosunda son durum belli oldu.

AA14 Mayıs 2022 Cumartesi 19:22 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine bir hafta kala Balıkesirspor'un ardından NasaDoge Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor'un ligden düşmesi kesinleşti.

Bereket Sigorta Ümraniyespor ve MKE Ankaragücü'nün ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü ekibin belli olacağı play-off'ta yer alacak takımlar da netleşti.

Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Eyüpspor da play-off'u garantiledi.

Ligin 37. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

MKE Ankaragücü-Beypiliç Boluspor: 1-2

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor: 0-0

Altınordu-Balıkesirspor: 2-1

Manisa FK-Tuzlaspor: 4-1

Eyüpspor-Kocaelispor: 2-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü: 2-2

Yılport Samsunspor-İstanbulspor: 0-0

NasaDoge Menemenspor-Gençlerbirliği: 1-3

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor: 4-2

PUAN DURUMU

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAv.Puan
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR35207860352567
2.MKE ANKARAGÜCÜ35207854302467
3.İSTANBULSPOR351781057401759
4.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR341841252322058
5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR351610955401558
6.EYÜPSPOR35141295344954
7.TUZLASPOR351310124340349
8.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ36147154544149
9.YILPORT SAMSUNSPOR351212115044648
10.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ35139134445-148
11.GENÇLERBİRLİĞİ35146154250-848
12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR35138144043-347
13.ALTAŞ DENİZLİSPOR35137154250-846
14.ADANASPOR35129143940-145
15.ALTINORDU35143184460-1645
16.BURSASPOR34118154049-941
17.KOCAELİSPOR35118163648-1241
18.NASADOGE MENEMENSPOR35814134256-1438
19.BALIKESİRSPOR3533292674-4812

38. hafta

Ligde 38. ve son haftanın maç programı şöyle:

Beypiliç Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (Stadı henüz belli değil)

İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Gençlerbirliği-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)

Bursaspor-NasaDoge Menemenspor (Bitci Timsah Park)

Altaş Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)

Balıkesirspor-Eyüpspor (Balıkesir Atatürk)

Kocaelispor-Adanaspor (Kocaeli)

Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü (Aktepe)

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