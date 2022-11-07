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Spor

Spor Toto 1. Lig'de puan tablosunda son durum

Spor Toto 1. Lig'in 12. hafta mücadelesi oynanan 3 karılaşmanın ardından sona erdi. İşte oynanan maçların ardından puan tablosundaki son durum...

AA7 Kasım 2022 Pazartesi 00:40 - Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig'de puan tablosunda son durum
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Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta yapılan 3 maçla tamamlandı.

Haftanın son gününde lider Eyüpspor sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. Günün diğer maçlarında Altaş Denizlispor, Tuzlaspor'u 4-3, Yılport Samsunspor da Göztepe'yi 1-0 yendi.

Ligin 12. haftasında yapılan maçlar ve oluşan skorlar şöyle:

Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: 3-1

Bodrumspor-Dyorex Boluspor: 1-0

Manisa FK-Sakaryaspor: 2-1

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 2-2

Adanaspor-Pendikspor: 3-2

Altay-Beyçimento Bandırmaspor: 1-1

Altaş Denizlispor-Tuzlaspor: 4-3

Yılport Samsunspor-Göztepe: 1-0

Eyüpspor-Altınordu: 2-1

PUAN DURUMU

Ligde 12. haftanın tamamlanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR128311991027
2.BODRUMSPOR1163222121021
3.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ116322216621
4.YILPORT SAMSUNSPOR125521711620
5.DYOREX BOLUSPOR11542127519
6.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ115421817119
7.ÇAYKUR RİZESPOR11461168818
8.PENDİKSPOR FUTBOL11533149518
9.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR113621213-115
10.SAKARYASPOR125071821-315
11.ADANASPOR 123541818014
12.GÖZTEPE114251010014
13.TUZLASPOR113351416-212
14.ALTAY12264913-412
15.ALTINORDU113351219-712
16.YENİ MALATYASPOR122461420-610
17.ERZURUMSPOR FK112451117-610
18.GENÇLERBİRLİĞİ111461321-87
19.ALTAŞ DENİZLİSPOR121291024-145

13. HAFTANIN PROGRAMI

Spor Toto 1. Lig'de 13. haftanın müsabaka programı şöyle:

12 Kasım Cumartesi:

13.30 Pendikspor-Bodrumspor (Pendik)

16.00 Erzurumspor FK-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Dyorex Boluspor-Yeni Malatyaspor (Bolu Atatürk)

13 Kasım Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)

14 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Ankara Keçiörengücü (Gürsel Aksel)

20.00 Sakaryaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Sakarya Atatürk)

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