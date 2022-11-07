Spor Toto 1. Lig'de puan tablosunda son durum

Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta yapılan 3 maçla tamamlandı.

Haftanın son gününde lider Eyüpspor sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. Günün diğer maçlarında Altaş Denizlispor, Tuzlaspor'u 4-3, Yılport Samsunspor da Göztepe'yi 1-0 yendi.

Ligin 12. haftasında yapılan maçlar ve oluşan skorlar şöyle:

Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: 3-1

Bodrumspor-Dyorex Boluspor: 1-0

Manisa FK-Sakaryaspor: 2-1

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 2-2

Adanaspor-Pendikspor: 3-2

Altay-Beyçimento Bandırmaspor: 1-1

Altaş Denizlispor-Tuzlaspor: 4-3

Yılport Samsunspor-Göztepe: 1-0

Eyüpspor-Altınordu: 2-1

PUAN DURUMU



Ligde 12. haftanın tamamlanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:



O G B M A Y AV P 1.EYÜPSPOR 12 8 3 1 19 9 10 27 2.BODRUMSPOR 11 6 3 2 22 12 10 21 3.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 11 6 3 2 22 16 6 21 4.YILPORT SAMSUNSPOR 12 5 5 2 17 11 6 20 5.DYOREX BOLUSPOR 11 5 4 2 12 7 5 19 6.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 11 5 4 2 18 17 1 19 7.ÇAYKUR RİZESPOR 11 4 6 1 16 8 8 18 8.PENDİKSPOR FUTBOL 11 5 3 3 14 9 5 18 9.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 11 3 6 2 12 13 -1 15 10.SAKARYASPOR 12 5 0 7 18 21 -3 15 11.ADANASPOR 12 3 5 4 18 18 0 14 12.GÖZTEPE 11 4 2 5 10 10 0 14 13.TUZLASPOR 11 3 3 5 14 16 -2 12 14.ALTAY 12 2 6 4 9 13 -4 12 15.ALTINORDU 11 3 3 5 12 19 -7 12 16.YENİ MALATYASPOR 12 2 4 6 14 20 -6 10 17.ERZURUMSPOR FK 11 2 4 5 11 17 -6 10 18.GENÇLERBİRLİĞİ 11 1 4 6 13 21 -8 7 19.ALTAŞ DENİZLİSPOR 12 1 2 9 10 24 -14 5

13. HAFTANIN PROGRAMI



Spor Toto 1. Lig'de 13. haftanın müsabaka programı şöyle:

12 Kasım Cumartesi:

13.30 Pendikspor-Bodrumspor (Pendik)

16.00 Erzurumspor FK-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Dyorex Boluspor-Yeni Malatyaspor (Bolu Atatürk)

13 Kasım Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)

14 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Ankara Keçiörengücü (Gürsel Aksel)

20.00 Sakaryaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Sakarya Atatürk)