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  • Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasının hakemleri belli oldu
Spor

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasının hakemleri belli oldu

TFF Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta maçlarında düdük çalacak olan hakemleri açıkladı.

AA9 Mart 2023 Perşembe 21:35 - Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasının hakemleri belli oldu
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Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

11 Mart Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Dyorex Boluspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Göztepe-Pendikspor: Oğuzhan Aksu

12 Mart Pazar:

13.30 Bodrumspor-Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altınordu: İlker Yasin Avcı

19.00 Altaş Denizlispor-Erzurumspor FK: Murat Erdoğan

13 Mart Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Altay: Sarper Barış Saka

20.00 Yılport Samsunspor-Beyçimento Bandırmaspor: Kutluhan Bilgiç

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