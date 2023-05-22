İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2023 Pazartesi / 3 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8309
  • EURO
    21,5011
  • ALTIN
    1261.52
  • BIST100
    4474.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Spor Toto 1.Lig'de play-off tarihleri açıklandı
Spor

Spor Toto 1.Lig'de play-off tarihleri açıklandı

Spor Toto 1.Lig'de play-off maçlarının tarihleri açıklandı. 8 Haziran'da oynanacak olan final mücadelesinin ardından Süper Lig'e çıkacak takım belli olacak.

IHA22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:01 - Güncelleme:
Spor Toto 1.Lig'de play-off tarihleri açıklandı
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig Play-Off 1. Turu'nda Bodrumspor ile Göztepe, 26 Mayıs Cuma günü saat 17.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda, Sakaryaspor ile Eyüpspor ise saat 20.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 2. Tur müsabakaları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü, final mücadelesi ise 8 Haziran Perşembe günü oynanacak.

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun sona ermesiyle birlikte play-off'a katılacak takımlar da belli oldu. Ligi 3. sırada bitiren Pendikspor, doğrudan finale yükseldi. Play-Off 1. Turu'nda ise Bodrumspor ile Göztepe, Sakaryaspor ile de Eyüpspor eşleşti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Play-Off 1. Turu'nda 26 Mayıs Cuma günü Bodrumspor ile Göztepe saat 17.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda, Sakaryaspor ile Eyüpspor ise saat 20.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Müsabakalarını kazanacak olan takımların çift maç eleme usulüne göre eşleşeceği Play-Off 2. Turu'nda maçlar, 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final müsabakası 8 Haziran Perşembe günü yapılacak ve stat daha sonra ilan edilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.