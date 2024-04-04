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Spor

Spor Toto, Alanya'yı altın sette devirdi!

Spor Toto, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında karşılaştığı Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

4 Nisan 2024 Perşembe 20:37 - Güncelleme:
Spor Toto, Alanya'yı altın sette devirdi!
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Spor Toto, konuk ettiği Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.

İlk maçtan da aynı skorla galip ayrılan Spor Toto, böylece seriyi 2-0 kazandı.

Spor Toto, ligi 5'inci bitirebilmek için Arkas Spor ile klasman maçları oynayacak.

Brand Group Alanya Belediyespor ise 7-8'incilik etabı maçlarında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yavuz Akdemir, Tolgacan Dinçer

Spor Toto: Selçuk Keskin, Petric, Mustafa Koç, Vucicevic, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Berezhko, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Batuhan Avcı, Mustafa Cengiz)

Brand Group Alanya Belediyespor: Emin Gök, Seganov, Uriarte, Uğur Kılınç, İrfan Çetinkaya, Cafer Kirkit (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Azizcan Ataoğlan, Bertuğ Öndeş, Umut Durur)

Setler: 26-28, 25-22, 25-21, 23-25, 15-11

Süre: 148 dakika (34, 30, 29, 36, 19)

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