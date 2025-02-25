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Spor

Spor Toto, CEV Erkekler Challenge Kupası'na yarı finalde veda etti

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında konuk ettiği İtalya'nın Cucine Lube ekibine 3-0 yenilerek, organizasyona veda etti.

AA25 Şubat 2025 Salı 20:55 - Güncelleme:
Spor Toto, CEV Erkekler Challenge Kupası'na yarı finalde veda etti
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Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında konuk ettiği İtalya'nın Cucine Lube ekibine 3-0 yenilerek, organizasyona veda etti.

Mücadeleye iyi başlayan konuk ekip, setin başlarında 3 sayılık (4-7) fark yakaladı. Bloklardaki etkinliğiyle 10-10 eşitliği yakalayan Spor Toto'ya iyi servislerle karşılık veren Cucine Lube, oyunun sonlarında etkinliğini artırdı ve ilk seti 25-19 önde tamamladı.

İkinci sette de iyi oynayan İtalyan temsilcisi, ilk dakikalarda elde ettiği 4 sayılık farkı (1-5) setin ortalarında 6 sayıya (10-16) çıkardı. Etkili oyununu sürdüren Cucine Lube, ikinci seti de 25-17 önde bitirdi.

Üçüncü sette üstün bir performans sergileyen Cucine Lube, seti 25-16, maçı da 3-0 kazandı.

Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kaybeden Spor Toto, bu sonuçla organizasyona yarı finalde veda etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Malin Byhlin (İsveç), Vladimir Simonovic (İsviçre)

Spor Toto: Ulaş Kıyak, Gökhan Gökgöz, Mustafa Koç, Edgar, Hidalgo, Ömer Furkan Dur (Muagututia, Mustafa Cengiz, Batuhan Avcı, Hamdi Erkan, Kaan Bülbül, Beytullah Hatipoğlu, Muhammet Kaya)

Cucine Lube: Bottolo, Chinenyeze, Adis Lagumdzija, Loeppky, Podrascanin, Boninfante (Balaso, Gargiulo, Orduna, Nikolov)

Setler: 19-25, 17-25, 16-25)

Süre: 66 dakika (23, 22, 21)

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