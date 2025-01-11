İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2025 Cumartesi / 12 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4431
  • EURO
    36,354
  • ALTIN
    3064.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Spor Toto deplasmanda kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında Spor Toto, konuk olduğu İstanbul Gençlikspor'u 3-1'lik set skoruyla mağlup etti.

AA11 Ocak 2025 Cumartesi 18:01 - Güncelleme:
Spor Toto deplasmanda kazandı
ABONE OL

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında Spor Toto, konuk olduğu İstanbul Gençlikspor'u 3-1'lik set skoruyla mağlup etti.

Hakemler: Erdal Akıncı, İbrahim Acar

İstanbul Gençlikspor: Mejias, Sharifi, Hasan Sıkar, Gunter, Enaboifo, Yiğit Kaplan (Abdulsamet Yalçın, Orçun Ergün, Mert Güneş, Afshin Far, Ediz Fırıncıoğlu, Furkan Aydın)

Spor Toto: Furkan Dur, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muaqutatia (Beytullah Hatipoğlu, Doğan Karakoç, Gökhan Gökgöz, Muhammet Kaya)

Setler: 16-25, 21-25, 25-18, 20-25

Süre: 115 dakika (25, 30, 29, 31)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.