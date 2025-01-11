Spor Toto deplasmanda kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında Spor Toto, konuk olduğu İstanbul Gençlikspor'u 3-1'lik set skoruyla mağlup etti.
Hakemler: Erdal Akıncı, İbrahim Acar
İstanbul Gençlikspor: Mejias, Sharifi, Hasan Sıkar, Gunter, Enaboifo, Yiğit Kaplan (Abdulsamet Yalçın, Orçun Ergün, Mert Güneş, Afshin Far, Ediz Fırıncıoğlu, Furkan Aydın)
Spor Toto: Furkan Dur, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muaqutatia (Beytullah Hatipoğlu, Doğan Karakoç, Gökhan Gökgöz, Muhammet Kaya)
Setler: 16-25, 21-25, 25-18, 20-25
Süre: 115 dakika (25, 30, 29, 31)