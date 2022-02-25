Spor Toto evinde rahat kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. haftanın açılış maçında Spor Toto sahasında Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.
SALON: Başkent Voleybol
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Ali Sarıkuzu
SPOR TOTO: Mert Matic, Shoji, Ali Deniz Yılmaz, Çağatay Durmaz, Oğuzhan Doğruluk, Baturalp Burak Güngör (Muhammed Aray, Sercan Yüksel Bıdak)
SORGUN BELEDİYESPOR: Melih Özdemir, Ali Onur Edis, Danilov, Tymofii, Hakan Polat, Furkan Gök (Onur Altınkaya, Erenhan Can, Deniz İvgen, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Ahmet Emre Çetinkaya, Egecan Avcil)
SETLER: 25-20, 25-21, 30-32, 25-17
SÜRE: 122 dakika (27, 29, 39, 27)