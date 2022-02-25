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Spor

Spor Toto evinde rahat kazandı

Spor Toto, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. hafta mücadelesinin açılış maçında evinde konuk ettiği Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

25 Şubat 2022 Cuma 20:47 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 20:47
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. haftanın açılış maçında Spor Toto sahasında Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.

SALON: Başkent Voleybol

HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Ali Sarıkuzu

SPOR TOTO: Mert Matic, Shoji, Ali Deniz Yılmaz, Çağatay Durmaz, Oğuzhan Doğruluk, Baturalp Burak Güngör (Muhammed Aray, Sercan Yüksel Bıdak)

SORGUN BELEDİYESPOR: Melih Özdemir, Ali Onur Edis, Danilov, Tymofii, Hakan Polat, Furkan Gök (Onur Altınkaya, Erenhan Can, Deniz İvgen, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Ahmet Emre Çetinkaya, Egecan Avcil)

SETLER: 25-20, 25-21, 30-32, 25-17

SÜRE: 122 dakika (27, 29, 39, 27)

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