22 Şubat 2026 Pazar
  • Spor Toto, İstanbul Gençlikspor'u mağlup etti
Spor

Spor Toto, İstanbul Gençlikspor'u mağlup etti

Efeler Ligi'nin 20. haftasında Spor Toto, sahasında konuk ettiği İstanbul Gençlikspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

22 Şubat 2026 Pazar 15:45
Spor Toto, İstanbul Gençlikspor'u mağlup etti
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Spor Toto, sahasında İstanbul Gençlikspor'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla Spor Toto ligdeki 12. galibiyetini aldı, İstanbul Gençlikspor ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Umut Maden

Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Emin Gök, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Doğukan Yaltıraklı, İzzet Ünver)

İstanbul Gençlikspor: Sercan Yüksel Bıdak, Emre Berat Fırat, Sharifi, Yiğit Savaş Kaplan, Thondike, Palonsky (Abdulsamet Yalçın, Padar, Caner Çiçekoğlu, Mert Nevzat Güneş)

Setler: 23-25, 25-22, 25-21, 25-22

Süre: 131 dakika

