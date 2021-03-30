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Spor

Spor Toto, Kupa Voley'de şampiyon oldu

2020-2021 voleybol sezonu AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley şampiyonu Spor Toto oldu.

30 Mart 2021 Salı 21:15 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 21:15
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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde iki başkent temsilcisi karşı karşıya geldi.

TVF Başkent Spor Salonu'nda oynanan final müsabakasında Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Spor Toto, kupayı ilk kez müzesine götürmenin mutluluğunu yaşadı.

Şampiyon Spor Toto, kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın elinden aldı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan Sarı

Spor Toto: Gelinski, Bruno, Sercan Bıdak, De Souza, Kadir Cin, İbrahim Emet (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Kemal Kayhan)

Halkbank: Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Walsh, Berger, Oğuzhan Karası, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Gökhan Gökgöz, Fatih Eren Uğur)

Setler: 25-27, 25-18, 25-19, 25-17

Süre: 120 dakika (37, 28, 28, 27)

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