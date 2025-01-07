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Spor

Spor Toto set vermeden kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında Spor Toto, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

AA7 Ocak 2025 Salı 18:58 - Güncelleme:
Spor Toto set vermeden kazandı
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında Spor Toto, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ali Sarıkuzu, Koray Yılmazgil

Spor Toto: Ulaş Kıyak, Oliva, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia, Ömer Furkan Dur (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Gökgöz, Doğan Karakoç, Muhammed Kaya)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Emre Çevik, Aslan Ekşi, Masliev, Hakan Polat, Nikula, Do Nascimento (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Burhan Zorluer, Egecan Avcıl, Enis Ali Ay)

Setler: 25-19, 28-26, 25-22

Süre: 80 dakika

  • SMS Grup Efeler Ligi
  • Spor Toto
  • Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor

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