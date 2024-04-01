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Spor

Spor Toto son sette güldü!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off maçında Spor Toto, deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

1 Nisan 2024 Pazartesi 20:25 - Güncelleme:
Spor Toto son sette güldü!
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Spor Toto, deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.

İki galibiyete ulaşacak ekibin bir üst tura çıkacağı eşleşmede ikinci maç, 4 Nisan Perşembe günü Ankara'da oynanacak.

Salon: Atatürk

Hakemler: İsmail Yıldırım, Turgut Uzunçakmak

Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Saadat, Seganov, Emin Gök, Uriarte, Uğur Kılınç (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Azizcan Ataoğlan, Bertuğ Öndeş, İrfan Çetinkaya)

Spor Toto: Selçuk Keskin, Sercan Yüksel Bıdak, Petric, Sharifi, Mustafa Cengiz, Vucicevic (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Mustafa Koç, Berezhko, Ekrem Caner Çiçekoğlu)

Setler: 21-25, 25-16, 25-22, 27-29, 11-15

Süre: 146 dakika (26, 29, 34, 38, 19)

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