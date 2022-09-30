İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2022 Cuma / 4 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5515
  • EURO
    18,2645
  • ALTIN
    996.534
  • BIST100
    3150.65
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor
Spor

Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor

UEFA Uluslar Ligi nedeniyle liglere verilen ara bu hafta bitti. Spor Toto Süper Lig heyecanı 8.hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

IHA30 Eylül 2022 Cuma 10:46 - Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 8. haftanın açılış mücadelesinde Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Bu hafta derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Galatasaray da lider Adana Demirspor'a konuk olacak. Hafta Fatih Karagümrük - İstanbulspor müsabakasıyla sona erecek.

Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

17.00 Y. Kayserispor - Trabzonspor: Ümit Öztürk

17.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Halil Umut Meler

2 Ekim Pazar

14.30 DG Sivasspor - A. Hatayspor: Erkan Özdamar

14.30 Corendon Alanyaspor - Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Konyaspor - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

3 Ekim Pazartesi

20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Ali Şansalan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.