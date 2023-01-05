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Spor

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta tamamlandı!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası bu akşam oynanan iki maç ile tamamlandı. Haftaya lider başlayan Galatasaray liderliğini sürdürdü.

AA5 Ocak 2023 Perşembe 22:42 - Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta tamamlandı!
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Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta müsabakaları tamamlandı.

Haftanın kapanış maçlarında Adana Demirspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Trabzonspor ise Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendi.

MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 36'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de bu hafta oynanan müsabakaların 4'ünü ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Ligin 17. haftasında toplam 36 gol atıldı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: 2-2

Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-2

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 4-1

Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-4

Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-2

Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-1

Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: 1-1

Adana Demirspor-İstanbulspor: 6-0

Trabzonspor-Bitexen Giresunspor: 3-0

Puan durumu

Ligde 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY16113229131636
2.FENERBAHÇE16112342172535
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR169432517831
4.ADANA DEMİRSPOR1686232161630
5.TRABZONSPOR168532520529
6.BEŞİKTAŞ157532819926
7.ARABAM.COM KONYASPOR166822013726
8.YUKATEL KAYSERİSPOR167272322123
9.CORENDON ALANYASPOR175662531-621
10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK165473332119
11.BITEXEN GİRESUNSPOR165471625-919
12.GAZİANTEP FK164662223-118
13.KASIMPAŞA165381727-1018
14.MKE ANKARAGÜCÜ164482025-516
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR155192027-716
16.ATAKAŞ HATAYSPOR164481529-1416
17.DEMİR GRUP SİVASSPOR173681824-615
18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR162592030-1011
19.İSTANBULSPOR1632111535-2011

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