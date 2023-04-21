Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

SÜPER LİG

Yarın:

19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş (Ümraniye Belediyesi Şehir)

23 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)

19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (Nef)

24 Nisan Pazartesi:

17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Fenerbahçe- İstanbulspor (Ülker)

Not: Gaziantep FK'ye konuk olması gereken Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor'a konuk olması gereken MKE Ankaragücü, 31. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Trabzonspor da haftayı bay geçen ekip olacak.

1. LİG



Yarın:

19.00 Eyüpspor-Pendikspor (Eyüp)

23 Nisan Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

13.30 Bodrumspor-Altaş Denizlispor (Bodrum İlçe)

13.30 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Altay-Göztepe (Alsancak Mustafa Denizli)

24 Nisan Pazartesi:

16.00 Manisa FK-Altınordu (Mümin Özkasap)

16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Sakaryaspor-Dyorex Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Not: Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesiyle Tuzlaspor, haftayı maç yapmadan geçecek ve hükmen galip sayılacak.



TFF 2. LİG



Kırmızı Grup:

23 Nisan Pazar:

15.00 1461 Trabzon FK-AFC Kablo Kanalları Uşakspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Fethiyespor-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Fethiye İlçe)

15.00 Weecoins Kırklarelispor-Pazarspor (Kırklareli Atatürk)

15.00 İskenderunspor-Kırşehir FK (Pendik)

15.00 Bitexen Vanspor-Serik Belediyespor (Van Atatürk)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Sarıyer (Karaelmas K. Köksal)

15.00 Etimesgut Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Teco Karacabey Belediyespor-Ankara Demirspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

Not: Diyarbekirspor ve Adıyaman FK'nin ligden çekilmesiyle Kocaelispor ve Bucaspor 1928, haftayı maç yapmadan kapatacak. İki takım da hükmen galip sayılacak.

BEYAZ GRUP:

23 Nisan Pazar:

14.00 Tarsus İdman Yurdu-Esenler Erokspor (Tarsus İlçe)

15.00 Şanlıurfaspor-Somaspor (11 Nisan)

15.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköyspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Bolluca)

15.00 Isparta 32-Bursaspor (Isparta Atatürk)

15.00 Menemen FK-Hes İlaç Afyonspor (Menemen İlçe)

15.00 Düzce Cam Düzcespor-Batman Petrolspor (Düzce 18 Temmuz)

15.00 Anagold 24Erzincanspor-Çorum FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)

15.00 İnegölspor-Sivas Belediyespor (İnegöl İlçe)

15.00 Bayburt Özel İdare-Amed Sportif Faaliyetler (Bayburt Genç Osman)

TFF 3. LİG



1. Grup:

23 Nisan Pazar:

15.00 Nevşehir Belediyespor-1922 Konyaspor (Nevşehir Gazi)

15.00 Amasyaspor FK-Yomraspor (12 Haziran)

15.00 BC Group Ağrı 1970-1954 Kelkit Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.00 İdaş Çatalcaspor-Karşıyaka (Çatalca İzzettin)

15.00 Belediye Kütahyaspor-Hacettepe 1945 (Dumlupınar)

15.00 Belediye Derincespor-Edirnespor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

15.00 Entegre Solar Elazığspor-Gema Polimer Şile Yıldızlspor (Elazığ Doğukent)

15.00 52 Orduspor-Eskişehirspor (Yeni Ordu)

17.00 Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-Karbel Karaköprü Belediyespor (Mersin)

2. GRUP:

23 Nisan Pazar:

15.00 Bayrampaşa-Karaman FK (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Orduspor 1967 (Başpınar)

15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Turgutluspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

15.00 Ergene Velimeşespor-Darıca Gençlerbirliği (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-23 Elazığ FK (Eynesil İlçe)

16.00 Kuşadasıspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Kuşadası Özer Türk)

Not: Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşpor'un ligden çekilmesiyle Kınay Bulvarspor, haftayı maç yapmadan geçecek ve hükmen galip sayılacak.

3. GRUP:

23 Nisan Pazar:

15.00 Kepez Belediyespor-Muş 1984 Muşspor (Kepez Hasan Doğan)

15.00 Bergama Belediyespor-Efeler 09 (Bergama 14 Eylül)

15.00 68 Aksaray Belediyespor-Akhisarspor (Dağılgan)

15.00 Güneş Holding Çankaya FK-Merkür Holding Erbaaspor (Osmanlı)

15.00 Niğde Anadolu FK-Bursa Yıldırımspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

15.00 Artvin Hopaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Hopa)

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Beyoğlu)