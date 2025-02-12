Spor Toto'nun yarı finalinde rakibi Cucine Lube

Spor Toto, CEV Erkekler Challenge Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Cucine Lube takımıyla karşılaşacak.

Eurosuole Forum Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

Mücadeleyi Fransız Mathilde Hayaux Du Tilly ve Slovak Juraj Mokry hakem ikilisi yönetecek.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Spor Toto Başantrenörü Nedim Yücel, mücadelede takımına güvendiğini belirterek, "İtalya'ya iddialı ve umutlu gidiyoruz. Türkiye'yi sevindirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli smaçör Gökhan Gökgöz de maçta kendilerini güvendiklerini vurgulayarak, "Avantajlı bir skor alacağımızı düşünüyorum. Teknik heyetle birleşip öyle mücadele vereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Başkent ekibinin deneyimli oyuncusu Mustafa Koç ise bu tip zorluk derecesi yüksek maçlara alışkın olduklarını ifade etti.