Sporda şiddet bitecek

SPORDA Şiddet Yasası önceki gün Meclis’te kabul edildi. İşte spor sahalarındaki şiddeti kökten çözecek olan yeni yasanın maddeleri:

1-Spor alanlarında toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunan kişi 1 yıldan, 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

2-Müsabakanın güvenliğini bozanlara 20 günden az olmamak üzere verilen adli para cezası 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası olarak uygulanacak.

3-Müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozanlara 3 aydan 1 yıla kadar uygulanan hapis cezası 1 yıldan 3 yıla kadar olacak.

4-Şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklama yapan kişiler 3 ay yerine 1 yıl müsabakaları izleyemeyecek.

5-Kesici aletle maça gelenlere 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

6-Takım veya taraftarların toplu seyahatlerinde araçlara kesici alet sokanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

7-Alkollü maça girmeye çalışanlara birincide 25 gün adlı para cezası, ikincide 3 yıl, üçüncüde 5 yıl seyirden men cezası kesilecek.

Karaborsa bilet satana 3 yıl hapis

YENİ yasaya göre, karaborsacılara ağır cezalar geliyor. Buna göre spor müsabakaları için ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapanlar 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 100 günden 2000 güne kadar adli para cezası, değerinin üstünde bilet satışı yapanlar ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 250 günden 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Ayakta seyirci ile ilgili kararı federasyonların ve İçişleri Bakanlığııq’nın görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilecek.