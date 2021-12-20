20 Aralık 2021 Pazartesi 21:46 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 21:46

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de Vitor Pereira ayrılığı sonrası sportif direktörü olacağına yönelik çıkan haberlere sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Rıdvan Dilmen, yaptığı açıklamada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklaması:

Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü olmayacağını duyurdu. Dilmen, ''Bugün bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında Başkanımız Sayın Ali Koç'un şahsıma Sportif Direktörlük teklif ettiği yönünde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Çubuklu formamızı gururla taşıyan sporcu olarak ömrümün sonuna kadar Fenerbahçe taraftarı kalacağım.' ifadelerini kullandı.

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