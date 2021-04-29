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Spor

Sportif direktörünü bulan Bandırmaspor, hocasını arıyor

Sportif direktörlük görevine Fenerbahçe'nin eski kalecisi Fevzi Layiç'i getiren Bandırmaspor, teknik direktörlük için Uğur Tütüneker, Metin Diyadin ve Osman Özköylü gibi isimleri gündeme aldı.

DHA29 Nisan 2021 Perşembe 12:42 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 12:42
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Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Serdar Samatyalı'yla yolların ayrılmasının ardından boşalan sportif direktörlük koltuğuna Fevzi Layiç oturdu.

Geçmişte Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Karşıyaka, Altay, Orduspor, gibi takımların formasını giyen Layiç, antrenörlük ve futbol gelişim direktörlüğü kariyeri boyunca Pendikspor, Aytemize Alanyaspor, Akhisarspor, Göztepe, Karşıyaka gibi kulüplerde görev aldı.

3 HOCA İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Erkan Sözeri ile de yollarını ayıran Bandırmaspor, hoca arayışlarını sürdürüyor. Kulüpten alınan bilgiye göre; Uğur Tütüneker, Metin Diyadin ve Osman Özköylü gibi tanınmış teknik direktörlerle Bandırmaspor yöneticilerinin görüştüğü öğrenildi. Bandırmaspor'da takımın başına geçecek teknik direktörün önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.

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