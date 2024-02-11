Sporting, Braga'yı 5 golle geçti!

Portekiz Premier Ligi'nin 21. haftasında Ruben Amorim'in ekibi Sporting ile Artur Jorge'nin yönetimindeki Braga karşı karşıya geldi.
Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sporting 5-0 kazanırken goller; 8. dakikada Francisco Trincao, 18. dakikada Eduardo Quaresma, 71. dakikada Viktor Gyökeres, 73. dakikada Daniel Bragança ve 85. dakikada Nuno Santos'tan geldi.
Braga'da milli oyuncu Serdar Saatçı maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonuçla birlikte Sporting puanını 52'ye yükselterek liderliğini sürdürürken, Braga 40 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Sporting deplasmanda Moreirense'ye konuk olurken Braga evinde Farense'yi ağırlayacak.