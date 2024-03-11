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Spor

Sporting, Diomande'nin bonservisini belirledi!

Portekiz temsilcisi Sporting, yıldız futbolcusu Ousmane Diomande'nin bonservisini belirledi.

11 Mart 2024 Pazartesi 22:15 - Güncelleme:
Sporting, Diomande'nin bonservisini belirledi!
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Sporting, 20 yaşındaki savunma oyuncusu Ousmane Diomande'nin bonservisini belirledi.

Portekiz temsilcisi, genç oyuncusunun transferinden 50 milyon euro ve bonuslar bekliyor.

İngiliz basınında yer alan haberde, Diomande ile özellikle Chelsea, Arsenal ve Newcastle United'ın ilgisinin olduğu belirtildi.

Sporting'te bu sezon 27 maçta süre bulan Ousmane Diomande 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Sporting'in, 2023 ara transfer döneminde Midtjylland'dan 7.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Diomande'nin Portekiz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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