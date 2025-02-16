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Spor

Sporting evinde 1 puana razı oldu

Portekiz Premier Ligi'nin 22. haftasında Sporting sahasında konuk ettiği Vasco Seabra ile 2-2 berabere kaldı.

HABER MERKEZİ16 Şubat 2025 Pazar 10:14 - Güncelleme:
Sporting evinde 1 puana razı oldu
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Portekiz Premier Ligi'nin 22. haftasında Rui Borges'in yönetimindeki Sporting evinde Vasco Seabra'nın ekibi Arouca ile 2-2 berabere kaldı.

Jose Alvalade'de oynanan maçta Sporting'in gollerini 17. dakikada Conrad Harder ve 74. dakikada Francisco Trincao kaydetti.

Arouca'nın gollerini ise 8. dakikada Rui Silva kendi kalesine ve 45+5'de Henrique Araujo penaltıdan attı.

Sporting'de Morten Hjulmand 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

KENDİ KALESİNE İNANILMAZ GOL!

Sporting'de kaleci Rui Silva'nın 8. dakikada kendi kalesine attığı gol büyük gündem oldu. Takım arkadaşının attığı pası kontrol edemeyen kaleci Silva, yaptığı hatanın ardından tribünlerin bir kısmından tepki gördü.

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