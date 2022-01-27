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Spor

Sporting, Islam Slimani'yi istiyor

Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting'in, Fransa Ligue 1 takımı Lyon'da forma giyen golcü oyuncu Islam Slimani için teklifte bulunduğu iddia edildi.

27 Ocak 2022 Perşembe 21:10 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 21:10
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Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting, kadrosuna santrfor takviyesi yapmak istiyor.

O Jogo'nun haberine göre; Sporting, Lyon formasını terleten forvet oyuncusu Islam Slimani için teklifte bulundu.

Haberde Paulinho'ya iyi bir alternatif isteyen Sporting'in Slimani'yi bu bölge için iyi bir aday olarak gördüğü yazıldı.

Cezayirli futbolcunun, sezon başında transfer olduğu Lyon ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Slimani, 2013 - 2016 yılları arasında Sporting formasının 111 maçta terletmiş ve 57 gol atmıştı.

Bu sezon 16 resmi maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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