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Spor

Sporting liderliğini perçinledi!

Portekiz Premier Ligi'nin 30. haftasında Sporting, sahasında karşılaştığı Vitoria Guimaraes'i 3-0 mağlup etti.

22 Nisan 2024 Pazartesi 00:42 - Güncelleme:
Sporting liderliğini perçinledi!
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Portekiz Premier Lig 30. hafta maçında Sporting ile Vitoria Guimaraes karşı karşıya geldi. Jose Alvelade Stadyumu'nda oynanan maçı Sporting 3-0 kazandı.

Sporting'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Pedro Gonçalves ve 45+3 ile 49. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti.

Viktör Gyökeres, bu gollerle birlikte bu sezon 46. maçında toplam 38'nci golüne ulaştı.

Bu sonuçla birlikte Sporting, puanını 80 yaparak bir maç eksiği bulunan en yakın takipçisine 10 puan fark attı. Vitoria Guimaraes ise 57 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Sporting, Porto deplasmanına gidecek. Vitoria Guimares, sahasında Boavista'yı ağırlayacak.

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