Sporting Lizbon 3 dakikada Tottenham'ın fişini çekti

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Sporting Lizbon ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sporting Lizbon, 2-0'lık skorla kazandı.

Sporting Lizbon'a galibiyeti getiren golleri 90. dakikada Paulinho ile 90+3. dakikada Arthur Gomes kaydetti.

Bu sonucun ardından Sporting Lizbon 6 puana yükseldi. Tottenham ise 3 puanda kaldı.

Sporting, gelecek hafta Marsilya'ya konuk olacak. Tottenham ise Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.

2. haftanın bir diğer maçında ise Inter, Viktoria Plzen deplasmanından Dzeko'nun 20 ve Dumfries'in 70. dakikada attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.