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Spor

Sporting Lizbon şampiyonluğa yürüyor

Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon, en yakın takipçisi Benfica'nın 7 puan önünde şampiyonluğa yürüyor.

IHA23 Nisan 2024 Salı 11:19 - Güncelleme:
Sporting Lizbon şampiyonluğa yürüyor
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Portekiz Ligi'nin 30 haftalık bölümü tamamlanırken, en yakın takipçisi Benfica'nın 7 puan önünde liderlik koltuğunda bulunan Sporting Lizbon, bitime 4 maç kala adım adım şampiyonluğa yürüyor.

Portekiz Ligi'nin 30. haftası geride kalırken, Sporting Lizbon 26 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 80 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Sporting, en yakın takipçisi Benfica'nın 7 puan önünde şampiyonluk yarışını sürdürürken, sezon sonunda hedefe ulaşılması durumunda 20. lig kupasını müzesine götürecek. Teknik Direktör Ruben Amorim yönetiminde önemli bir grafik çizen yeşil-beyazlılar, en son kupaya 2020-2021 sezonunda ulaşırken, ona en yakın şampiyonluk yaşadığı dönem ise 2001-2002 sezonu olmuştu.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE VİKTOR GYÖKERES

Sporting Lizbon sezon sonu şampiyonluğa ulaşırsa, gösterdiği performansla en büyük pay sahibi Viktor Gyökeres olacak. İsveçli forvet, bu sezon Portekiz liginde çıktığı 29 maçta, 24 gol, 10 asistlik performans göstererek büyük beğeni topladı. Portekiz Ligi gol krallığında zirvede yer alan 25 yaşındaki futbolcuyu, 21 golle Braga forması giyen Simon Banza takip ederken, 20 kez fileleri havalandıran Arouca'nın santraforu Rafa Mujica ise listenin devamında bulunuyor.

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