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Spor

Sporting Lizbon'da Gyökeres mesaisi!

Portekiz ekiplerinden Sporting Lizbon, Viktor Gyökeres'i takımdan tutmak için harekete geçti.

20 Mart 2024 Çarşamba 19:14 - Güncelleme:
Sporting Lizbon'da Gyökeres mesaisi!
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Sporting Lizbon, yıldız forveti Viktor Gyökeres'i takımda tutmak için şimdiden çalışmalara başladı.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; gösterdiği performansla büyük kulüplerin radarına giren İsveçli forveti gelecek sezon da kadrosunda tutmayı hedefleyen Sporting, oyuncunun maaşına zam yapıp yeni bir sözleşme imzalamak istiyor.

Ancak haberde; Portekiz ekibinin Gyökeres'in takımdan ayrılmak istemesi halinde sözleşmesinde yer alan 100 milyon euro'luk bonservis bedelini isteyeceği öne sürüldü.

Arsenal, Bayern Münih ve PSG gibi takımların radarında bulunan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 39 maçta 36 gol 14 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

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