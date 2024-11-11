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Spor

Sporting Lizbon'da Joao Pereira dönemi başladı

Portekiz ekibi Sporting Lizbon, Manchester United'ın başına geçen Ruben Amorim'den boşalan teknik direktörlük görevine Sporting B Takımı antrenörü Joao Pereira'nın getirildiğini duyurdu.

IHA11 Kasım 2024 Pazartesi 13:48 - Güncelleme:
Sporting Lizbon'da Joao Pereira dönemi başladı
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Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'da başarılı bir dönem geçiren Teknik Direktör Ruben Amorim, geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibi Manchester United'a imza atmıştı. Sporting, Amorim'den boşalan teknik direktörlüğe Sporting B Takımı'nın antrenörü Joao Pereira'nın getirildiğini açıkladı.

Futbolculuk kariyerinde bir dönem Trabzonspor forması da giyen 40 yaşındaki teknik adam, 2020-2021 sezonun tamamlanmasının ardından futbolculuk kariyerini noktalayarak antrenörlüğe adım atmıştı. Sporting Lizbon, alt yaş gruplarında görev yapan genç çalıştırıcının A takımın başına geçmesini sosyal medya hesabından 'yeni bir pazuband, aynı hırs' başlığıyla paylaştı.

Trendyol Süper Lig'de 4 sezon Trabzonspor forması giyen Joao Pereira, 3 gol, 19 asistlik performans sergilemişti.

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