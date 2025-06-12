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Spor

Sporting Lizbon'dan Viktor Gyökeres için resmi açıklama geldi

Bu sezon sergilediği olağanüstü performansla Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çeken Viktor Gyökeres için Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandas açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ12 Haziran 2025 Perşembe 08:52 - Güncelleme:
Sporting Lizbon'dan Viktor Gyökeres için resmi açıklama geldi
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Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandas, bu sezon olağanüstü performans sergileyen Viktor Gyökeres'in transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. 63 gol ve 10 asistlik performansıyla dev kulüplerin dikkatini çeken forvet için kulübün net bir tutumu olduğu belirtildi.

Varandas, "Sözleşmede 100 milyon euro serbest kalma maddesi var ve bu bedelin altında resmi teklif almadık. Menajer medya üzerinden baskı kurmaya çalışıyor ancak biz bu manipülasyonları kabul etmiyoruz" dedi.

Başkan, menajerin önerdiği 60 milyon euro + 10 milyon euro bonus teklifinin de reddedildiğini vurguladı. Sporting cephesi, Gyökeres'in transferinde yalnızca sözleşmedeki koşullara uygun teklifleri değerlendirmeye alacak.

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