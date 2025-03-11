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Spor

Sporting Lizbon'dan Viktor Gyökeres kararı

Sporting forması giyen Viktor Gyökeres, sözleşmesindeki 100 milyon euro'luk serbest kalma maddesini 70-75 milyon euro'ya düşürmek için kulüple anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi11 Mart 2025 Salı 23:35 - Güncelleme:
Sporting Lizbon'dan Viktor Gyökeres kararı
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Sporting forması giyen Viktor Gyökeres'ten transfer için önemli bir hamle geldi.

SERBEST KALMA MADDESİ DÜŞTÜ

A Bola'da yer alan habere göre, Sporting ile sözleşmesinde 100 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunan İsveçli golcü, bu maddeyi düşürmek için kulüple görüştü ve anlaşma sağladı.

Sporting'in yaz aylarında 26 yaşındaki futbolcu için 70-75 milyon euro seviyelerindeki transfer tekliflerini değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Gyökeres'in Sporting ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Adı özellikle Manchester United, Chelsea ve Arsenal ile anılan Gyökeres, bu sezon 40 maçta süre buldu ve 39 gol, 9 asistlik performans sergiledi

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