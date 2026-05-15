15 Mayıs 2026 Cuma / 29 Zilkade 1447
  • Sporting, Rodrigo Zalazar'ı açıkladı
Sporting, Rodrigo Zalazar'ı açıkladı

Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting, Braga forması giyen Rodrigo Zalazar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2026 Cuma 17:16
Portekiz'in önde gelen ekiplerinden Sporting, Braga forması giyen Rodrigo Zalazar transferini resmen açıkladı.

Yeşil-beyazlı ekip, 26 yaşındaki Uruguaylı 10 numara için Braga'ya 30 milyon Euro bonservis ödeyecek. Sporting ayrıca yıldız oyuncunun sözleşmesine 80 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koydu.

Geride kalan sezonda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Rodrigo Zalazar, Braga formasıyla çıktığı 47 maçta 23 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Teknik kapasitesi, uzaktan şutları ve hücumdaki üretkenliğiyle öne çıkan Uruguaylı futbolcunun Sporting orta sahasında kilit rol üstlenmesi bekleniyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.