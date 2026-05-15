Sporting, Rodrigo Zalazar'ı açıkladı

Portekiz'in önde gelen ekiplerinden Sporting, Braga forması giyen Rodrigo Zalazar transferini resmen açıkladı.

Yeşil-beyazlı ekip, 26 yaşındaki Uruguaylı 10 numara için Braga'ya 30 milyon Euro bonservis ödeyecek. Sporting ayrıca yıldız oyuncunun sözleşmesine 80 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koydu.

Geride kalan sezonda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Rodrigo Zalazar, Braga formasıyla çıktığı 47 maçta 23 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Teknik kapasitesi, uzaktan şutları ve hücumdaki üretkenliğiyle öne çıkan Uruguaylı futbolcunun Sporting orta sahasında kilit rol üstlenmesi bekleniyor.