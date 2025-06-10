Sporting sözünden döndü ManU tarafı çılgına döndü! Viktor Gyökeres krizi büyüyor

Sporting Lizbon'un yıldızı Viktor Gyökeres, Manchester United'a transferinde yaşanan yeni pürüzler nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor.

Başlangıçta 70 milyon euro istenildiği belirtilen Gyökeres için Portekiz kulübü şimdi 80 milyon euro talep ediyor.

2024/25 sezonunda 54 gol atan İsveçli forvetin bu ani fiyat artışı nedeniyle öfkelendiği öğrenildi. Al-Hilal'in teklifini reddedip Avrupa'da kalmak isteyen Gyökeres için henüz resmi bir teklif yapılmadı.

Manchester United ise bu gelişmenin ardından alternatif planlarını değerlendirmeye başladı.