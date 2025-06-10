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Spor

Sporting sözünden döndü ManU tarafı çılgına döndü! Viktor Gyökeres krizi büyüyor

Manchester United'ın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Viktor Gyökeres transferinde kriz çıktı. Transfer için başlangıçta 70 milyon isteyen Sporting Lizbon fiyatı arttırdı. Manchester United tarafı ise ani fiyat artışına sinirlendi.

HABER MERKEZİ10 Haziran 2025 Salı 12:34 - Güncelleme:
Sporting sözünden döndü ManU tarafı çılgına döndü! Viktor Gyökeres krizi büyüyor
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Sporting Lizbon'un yıldızı Viktor Gyökeres, Manchester United'a transferinde yaşanan yeni pürüzler nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor.

Başlangıçta 70 milyon euro istenildiği belirtilen Gyökeres için Portekiz kulübü şimdi 80 milyon euro talep ediyor.

2024/25 sezonunda 54 gol atan İsveçli forvetin bu ani fiyat artışı nedeniyle öfkelendiği öğrenildi. Al-Hilal'in teklifini reddedip Avrupa'da kalmak isteyen Gyökeres için henüz resmi bir teklif yapılmadı.

Manchester United ise bu gelişmenin ardından alternatif planlarını değerlendirmeye başladı.

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