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Spor

Sporting'de Gyökeres'in alternatifi hazır

Sporting Lizbon, dev kulüplerin radarında olan Viktor Gyökeres'in takımdan ayrılma durumu için yeni alternatifini belirledi.

23 Mart 2024 Cumartesi 19:11 - Güncelleme:
Sporting'de Gyökeres'in alternatifi hazır
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Yıldız oyuncusu Viktor Gyökeres'i takımdan tutmak isteyen Sporting Lizbon, olası bir ayrılık ihtimaline karşı şimdiden alternatif hazırlığına başladı.

Portekiz basınından Record'un haberine göre; gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren İsveçli golcünün sözleşmesinde yer alan ve 100 ila 120 milyon euro arasında olduğu tahmin edilen serbest kalma maddesi, Sporting yönetimini harekete geçirdi.

Haberde; Lizbon ekibinin alternatifleri belirlediği ve ilk alternatifin Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'ta forma giyen Fotis Ioannidis olduğu kaydedildi.

24 yaşındaki Yunan forvet, bu sezon Panathinaikos formasıyla çıktığı 36 maçta 20 gol 7 asistlik performans gösterdi.

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