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Spor

Sporting'den Ruben Amorim sonrası ilk zafer

Portekiz Premier Lig'in 14. haftasında sahasında Boavista'yı ağırlayan Sporting maçı 3-2'lik skorla kazandı. Portekiz ekibi teknik direktör Ruben Amorim sonrası ilk galibiyetini aldı.

15 Aralık 2024 Pazar 10:54 - Güncelleme:
Sporting'den Ruben Amorim sonrası ilk zafer
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Portekiz Premier Lig'in 14. hafta maçında Sporting CP, Boavista'yı ağırladı. Estadio Jose Alvalade Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Sporting'e galibiyeti getiren golleri 23'te Viktor Gyökeres ile 49 ve 66'da Francisco Trincao kaydetti. Boavista'nın gollerini ise 43'te Roberto Bozenik ile 58'de Onyemaechi attı.

Teknik direktör Ruben Amorim'in Manchester United'a gidişinden sonra Sporting ilk maçını kazandı.

Joao Pereira'nın ekibi Sporting bu galibiyetin ardından puanını 36 yaptı. Boavista, 11 puanda kaldı.

Portekiz Premier Lig'in bir sonraki haftasında Sporting CP, Gil Vicente deplasmanına gidecek. Boavista, AVS'yi konuk edecek.

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