UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon, 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Bodo/Glimt'i 5-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Sporting, 34. dakikada Gonçalo Inacio ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Portekiz ekibi, 61. dakikada Pedro Goncalves'in golüyle durumu 2-0 yaptı. Sporting, 78. dakikada Luis Suarez'in penaltı golüyle durumu 3-0'a getirdi.

Karşılaşmanın 90 dakikası 3-0 Sporting üstünlüğü ile tamamlandı. İlk maçtaki 3-0'lık Bodo/Glimt galibiyetiyle birlikte uzatma dakikalarına geçildi.

Sporting, 92. dakikada Maximiliano Araujo'nun golüyle durumu 4-0'a getirdi. Sporting, 120+1. dakikada Rafael Nel'in golüyle maçı 5-0 kazandı.

Maçta başka gol olmadı ve Sporting, Bodo/Glimt'i 3-0'ın rövanşında 5-0 ile eledi.