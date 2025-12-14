İSTANBUL 11°C / 4°C
Spor

St. Mirren, Celtic'i devirip kupaya uzandı

İskoçya Lig Kupası finalinde Celtic'i 3-1 mağlup eden St. Mirren, tarihindeki ikinci Lig Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

14 Aralık 2025 Pazar 22:36
İskoçya Lig Kupası finalinde Celtic'i 3-1 mağlup eden St. Mirren, şampiyon oldu.

Hampden Park'ta oynanan maçta St. Mirren'e kupayı getiren golleri 2. dakikada Marcus Fraser ile 64 ve 76. dakikalarda Jonah Ayunga attı. Celtic'in tek golünü ise 23. dakikada Reo Hatate kaydetti.

80 bin nüfuslu Paisley kasabasının takımı olan St. Mirren, tarihindeki ikinci Lig Kupası, toplamda ise 5. kupa zaferini yaşadı.

Müzesinde 120 kupa bulunan Celtic ise yeni teknik direktörü Wilfried Nancy yönetimindeki 3 maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

  
  
  

