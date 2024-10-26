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Spor

St. Pauli ile Wolfsburg sessizliği bozamadı

Bundesliga'nın 8. haftasında St. Pauli ile Wolfsburg 0-0 berabere kaldı.

26 Ekim 2024 Cumartesi 19:02 - Güncelleme:
St. Pauli ile Wolfsburg sessizliği bozamadı
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Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Alexander Blessin'in ekibi St. Pauli ile Ralph Hassenhüttl'ın yönetimindeki Wolfsburg 0-0 berabere kaldı.

Millerntor Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmazken, Wolfsburg'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte 8 puana ulaşan Wolfsburg istikrarsız gidişatını sürdürürken, 5 puana yükselen St. Pauli de alt sıralardan kurtulamadı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Wolfsburg sahasında Augsburg'u konuk ederken, St. Pauli deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak.

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