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Spor

St. Petersburg'daki 7. Etnospor Forumu'nda ödül töreni düzenlendi

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki 7. Etnospor Forumu, ödül töreni ile sona erdi.

AA22 Nisan 2025 Salı 09:56 - Güncelleme:
St. Petersburg'daki 7. Etnospor Forumu'nda ödül töreni düzenlendi
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Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu forum kapsamında, "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla 75 ülkeden katılımcılarla Rusya'nın St. Petersburg kentinde gerçekleştirilen ödül töreninde Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşegül Demirbağ Çalışkan da ödül aldı.

Törene, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına verilen liderlik ödülünü Rusya Federasyonu Spor Bakanı Mikhail Degtyarev'e Erdoğan tarafından takdim etti.

Degtyarev, Etnospor Liderlik Ödülü için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünya Etnospor Konfederasyonu ile yürüttüğümüz iş birliğinden dolayı çok mutluyum." dedi.

Forumun kapanış konuşması yapan Erdoğan, "Bir kez daha görüyoruz ki dünya hızla değişiyor olsa da köklerimize olan bağımız sarsılmaz, insanlığa yeni umut ve yön sunacak kadar güçlü. Bu forumdaki her tartışma ve fikir alışverişi, kültürlerin bir araya gelmesini ve dünyanın dört bir yanından gelen değerli katılımcıların paylaştığı bir gelecek vizyonunu bir kez daha güçlendirdi." değerlendirmesini yaptı.

Etnospor kültürünün misyonu hakkında konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"İnsanlık şu anda kişisel çıkarlar etrafında şekillenen bir yaşam tarzının yıkıcı sonuçlarını deneyimliyor. Kimlikler kayboluyor. Toplumlar temel köklerini kaybediyor. Böyle zamanlarda, mirasımızla beslenen bir gelecek inşa etmeye çalışmalıyız. Ayrıca, yalnızca değerlerini bilen, yaşayan ve benimseyen toplumların ayakta kalabileceğini de kabul ediyoruz. Geçmiş olmadan gelecek yoktur. Okçulukta dediğimiz gibi önce geri çekmeden ileri bir ok atamazsınız. Etnospor kültürünün misyonu tam olarak budur."

Geleneksel spor ve oyunların geçmişin kalıntıları olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Gerçekten de burada açıklanan her fikir, geleneğimizle geleceğe doğru yürümeye kararlı olduğumuzu dünyaya teyit ediyor. Geleneksel sporların ve oyunların geçmişin kalıntıları olmadığını, aksine insanlığın geleceği için bir umut kaynağı olduğunu gördük." şeklinde konuştu.

Törende, Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları raporu da sunuldu.

7. Etnospor Forumu, "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla ve 75 ülkeden katılımla gerçekleştirildi. Bugün sona eren forum; oturumlar, paneller ve stratejik görüşmeler aracılığıyla geleneksel sporların geleceğine ışık tuttu. Forumda, geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ele alındı, gelişim ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırıldı.

  • Geleneksel Sporların İhyası
  • 7. Etnospor Forumu
  • Global İletişim Ortağı

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